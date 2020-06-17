لدفع الأعمال بها.. محافظ القليوبية يتابع تجهيز المستشفيات الجديدة.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم ، مستشفى كفر شكر المركزى؛ وذلك لدفع الأعمال وتسليم المستشفى فى أقرب وقت؛ ليكون جاهزا لاستقبال مرضى فيروس كورونا





ويجري حاليا الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء والتجهيز الطبى، وتجهيز 230 سريرا و14 سرير عناية مركزه، كما تم تركيب جهاز الاشعة المقطعية، وتجهيز معمل الكيمياء للتحاليل الطبية، وفتح العيادات الخارجية.









وأضاف المحافظ انه تم التنبيه على مقاول الاعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى فى الموعد المحدد.





كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة بالبدء فى تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبيه المطلوبه سواء للطاقم الطبى او المرضي.





وعقب ذلك توجه المحافظ لمتابعة دفع الاعمال بمستشفى الخانكة المركزى والتى تبلغ طاقتها 133 اسرة و7 اسرة عناية باجمالى 140 سريرً والتى سيتم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل الخدمة ايضا فى أقرب وقت لتقدم الخدمة لاهالى مدينه الخانكة، حيث تم التنبيه ايضا على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة والورديات لتسليم المستشفى وادخاله الخدمه مراعاة للظروف الطارئة التى تمر بها المحافظة و مصر كلها.





كما تابع الهجان اعمال تجهيزات مركز صحة الأسرة بمدينة الخانكة والذى سيتم تخصيصه لفحص مرضى كورونا وعزلهم والذى يحتوى على 40 سريرا و10 أسرة عناية مركزة، وأكد المحافظ على تشغيله بداية من السبت المقبل.





واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو بالخانكة لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه فى اصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم خدمة افضل للمرضى.





وتجدر الاشارة الى ان عدد الاسرة بالمستشفى 100 سرير، ويتم العمل على تطوير 150 سريرا لرفع طاقته الى 250، كما تابع خلال جولته بالمستشفى أعمال التطوير بالمبنى.





وأجرى المحافظ جولة على العيادات الخارجية والصيدليات والقسم الداخلي، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مُسَخَّرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة، مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.