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محافظات

خروج 20 مصابا بكورونا بعد تعافيهم من مستشفى بنها للتأمين الصحى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:55 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى بمحافظة القليوبية والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج 20 حالة بعد تماثلها للشفاء.
وقال الدكتور محمد منير مدير المستشفى أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 41 حالة شفاء حتى اليوم حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.
وأضاف منير أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.
من ناحية اخرى تواصل الأطقم الطبية والعاملون بمستشفيات العزل بمحافظة القليوبية من تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد.
وكان مستشفى قها للعزل الصحى والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة قد اعلن عن تعافى وخروج 12 حالة جديدة اليوم.
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