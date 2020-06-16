الإجمالي 610.. خروج متعافي كورونا من عزل قها

أعلن مستشفى قها للعزل الصحى والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة تعافى وخروج 12 حالة جديدة اليوم.

















وقالت الدكتورة أسماء عربى مدير الفريق الطبى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد اليوم إن عدد الحالات التى خرجت منذ بدء جائحة فيروس كورونا حتى الآن بلغت 610 حالات سواء كانت تعافى ومغادرة المستشفى أو عزلا منزليا أو تحويلا إلى مدن جامعية ونزل شباب" فيما بلغ عدد حالات الوفاة 60 حالة وفاة حتى اليوم.









وأضافت الدكتورة أسماء أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.









وعن إصابة صفاء صفوت مشرفة التمريض بالمستشفى قالت مدير الفريق الطبى بعزل قها إن مشرفة التمريض ظهرت عليها أعراض اشتباه إصابة وتم حجزها لمدة يوم واحد وتم عمل مسحات لها وجاءت نتيجة المسحات سلبية وهى الآن تعمل بكامل طاقتها وبطبيعتها فى المستشفى دون أي حجز أو إصابة.









وأكدت أن صفاء صفوت بطلة مقاتلة ومشرفة تمريض نشيطة جدا ومحبوبة من الجميع ونموذج قدوة للجميع في عملها وإخلاصها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاقي تجاه عملها حيث عملت فى الفرق الطبية الثانية والرابعة والخامسة ومتواصلة الآن فى خدمة المرضى.









وأوضحت أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى قها للعزل الصحى يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.