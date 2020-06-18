فيسبوك تزيل مئات الحسابات التي تحرض على الكراهية

تواصل شركة فيسبوك Facebook ، اتخاذ إجراءاتها ضد الحسابات التى تحرض على الكراهية، حيث إزالة المئات من حسابات المستخدمين من منصتي فيسبوك وإنستجرام.





وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، حذف عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك أكثر من 200 حساب خلال الأسبوع الماضي، مرتبط بمجموعات عنصرية تنشر منشورات عدائية تحرض على الكراهية نتيجة للأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات منظمتي Proud Boys و American Guard.









واليوم أكدت الشركة الأمريكية، أنها أزالت 500 حساب إضافي على منصة فيسبوك، إلى جانب 300 حساب على منصة إنستجرام Instagram.





وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لوكالة رويترز: "أزلنا في البداية مجموعة من الحسابات لكلا المنظمتين في 30 مايو الماضي، عندما رأينا أن كلتا المنظمتين بدأت في نشر محتوى مرتبط بالاحتجاجات المستمرة".





وتأتي هذه الخطوة كنتيجة لانتشار المنشورات والتعليقات التي تحرض على الكراهية أو العنصرية على موقع فيسبوك، حيث بدأت الشركة تدابير للقضاء على ما يسمى مجموعات boogaloo، والتي تضم القوميين البيض وأنصار الحرب الأهلية التى تحرض على استخدام العنف و السلاح.