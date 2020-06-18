AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك تزيل مئات الحسابات التي تحرض على الكراهية

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:37 ص
فيسبوك
فيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تواصل شركة فيسبوك Facebook، اتخاذ إجراءاتها ضد الحسابات التى تحرض على الكراهية، حيث إزالة المئات من حسابات المستخدمين من منصتي فيسبوك وإنستجرام.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، حذف عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك أكثر من 200 حساب خلال الأسبوع الماضي، مرتبط بمجموعات عنصرية تنشر منشورات عدائية تحرض على الكراهية نتيجة للأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات منظمتي Proud Boys و American Guard.


واليوم أكدت الشركة الأمريكية، أنها أزالت 500 حساب إضافي على منصة فيسبوك، إلى جانب 300 حساب على منصة إنستجرام Instagram.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لوكالة رويترز: "أزلنا في البداية مجموعة من الحسابات لكلا المنظمتين في 30 مايو الماضي، عندما رأينا أن كلتا المنظمتين بدأت في نشر محتوى مرتبط بالاحتجاجات المستمرة".

وتأتي هذه الخطوة كنتيجة لانتشار المنشورات والتعليقات التي تحرض على الكراهية أو العنصرية على موقع فيسبوك، حيث بدأت الشركة تدابير للقضاء على ما يسمى مجموعات boogaloo،  والتي تضم القوميين البيض وأنصار الحرب الأهلية التى تحرض على استخدام العنف و السلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيسبوك تزيل أكثر من 500 حساب تابع لشبكة تضليل إيرانية

لدمجها مع إنستجرام.. فيسبوك تستحوذ على أكبر موقع لملصقات GIF

فيسبوك تطلق ميزة Facebook Shops.. تحول صفحات الشركات إلى متاجر أونلاين

فيسبوك يحذر مستخدميه عبر تطبيق ماسنجر

مؤسس فيسبوك يتصدى لصراع تويتر والرئيس الأمريكي بقرار جديد

عطل فني..إنستجرام يحظر المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية

ترشيحاتنا

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين

عودتهم عقب 72 ساعة فقط .. الأجهزة المعنية ومحافظ مطروح في استقبال 23 مصريا المحتجزين في ليبيا

يتناولون العشاء.. المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. شاهد

عجبت لكم يا مصريين.. تامر أمين يعرض صورة مواطن يوصل «كاتيل شاي» بعمود إنارة على الدائري

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

احمد موسى يعرض أول صور لوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

AdvertisementS

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

أمن الدقهلية يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

مصر القوية.. السيسي يعيد المصريين المحتجزين لدى حكومة الوفاق من ليبيا.. القصة الكاملة

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

كالساندوتش.. شاحنة ضخمة تسحق 5 سيارات في ثوان ..فيديو

فرنسا تعلن الحرب على تركيا: خطر على الناتو وأوروبا ..وسبب استمرار الحرب في ليبيا

سعره 40 جنيها.. مراسل صدى البلد لدى بروكسيل: مصل فيروس كورونا جاهز في أكتوبر.. فيديو

الأحلام الوردية لـ آبي أحمد تنهار بعد عامين في السلطة.. إثيوبيا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة

بعد قليل.. وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين