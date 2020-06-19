ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

دعا خبراء في السياحة والسفاري بشرم الشيخ لإحياء سينما في وسط الصحراء اطلق عليها سينما " نهاية العالم بعدما تم التقاط صور لها عن طريق القمر الصناعي وظهرت علي محرك البحث جوجل





و اثارت تساؤلات عديدة في ذلك الوقت وقيل إن المشروع تم عن طريق مستثمر فرنسي و احد المصريين وبعد تجهيز مكان العرض والمقاعد واجه المشروع صعوبات ومعوقات وفشل في اول عرض حيث تم تشغيله عن طريق ماكينة ديزل ولسوء الحظ حدثت اعطال في التشغيل .





وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إن السينما كانت واقعة في طريق منطقة سفاري الخروم بشرم الشيخ ولفتت انظار السياح مشيرا الي ان المكان يمكن مده بالكهرباء او محطة طاقة شمسيه وتعرض عليه افلام تسجيليه عن معالم جنوب سيناء مشيرا الي المكان به طبيعة خلابة وشرم الشيخ في حاجة لسينما في الصحراء .





ودعا حسن سالم من بدو شرم الشيخ واحد العاملين في سياحة السفاري لاستغلال مكان السينما واعادتها مرة اخري مشيرا إلي ان و

مشاهدة الافلام وسط الجبال والصحاري له متعة.





واقترح احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ إن تكون في مناطق السفاري سينمات ودور عرض للسياح حيث إن السفاري تجذب السياح والسينما في الصحراء تعطي منتج سياحي جديد .