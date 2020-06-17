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رياضة

رئيس المقاولون العرب: الأهلي تفاوض للحصول على خدمات طاهر محمد.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:54 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسام الحارتي

كشف محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلي صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.


وأضاف محسن صلاح  في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر سواء على سبيل الإعارة أو البيع نهائيا.


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وتابع: "أول مفاوضة رسمية بين الأهلي والمقاولون العرب بشأن طاهر محمد طاهر كانت اليوم".

وأتم : "اللاعب لديه رغبة في الرحيل إلى النادي الأهلي أو الاحتراف بالخارج".

وأشاد محسن صلاح بالمدير الفني للفريق الأول عماد النحاس قائلا: "لديه إمكانيات هائلة ومستمر مع الفريق".

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