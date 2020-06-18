ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في «علم النفس» للثانوية العامة

حرصا من موقع صدى البلد على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم مراجعة عامة على مادة علم النفس من إعداد الأستاذ محمود عبد الحليم مدرس الفلسفة وعلم النفس بمحافظة الجيزة.

مراجعة عامة علم النفس وأهم الأسئلة المتوقعة 2020

1- أذكر الخصائص التي يتمتع بها أصحاب الذكاء اللغوي .

ج: يتمتع أصحابه :

- التعبير بطلاقة ومرونة

– الخطابة

- دقة صياغة العبارات البلاغية – حب السجع والتلاعب بالألفاظ - الاستمتاع بالألعاب الكلامية

– تقويم الحجج وتفنيدها .

2- أختر الإجابة الصحيحة مع التعليل

يعد قانون ...................أحد قوانين نظرية التعلم

بالمحاولة والخطأ .

( الانطفاء – التدعيم – الاستعداد – الاسترجاع )

التعليل : - قانون الاستعداد أو التهيوء

يصف الأساس الفسيولوجي لقانون الأثر ويحدد الظروف التي يشعر فيها الفرد

بالارتياح أو الضيق وعدم الارتياح :

إذا كان الفرد مهيئا للاستجابة وإتاحة له الفرصة واصدر الاستجابة الصحيحة

فانه يشعر بالرضا والارتياح .

مثال : إذا سأل المعلم سؤال وكان الطالب يعرف الاجابه وأعطى الفرصة للإجابة

فانه يشعر بالارتياح .

إذا كان الفرد مهيئا للاستجابة ولم يعط له الفرصة واصدر الاستجابة الصحيحة

فانه يشعر بالضيق وعدم الارتياح .

مثال : إذا سأل المعلم سؤال وكان الطالب يعرف الإجابة ولم يعطى الفرصة

للإجابة فانه يشعر بالضيق .

إذا كان الفرد غير مهيئا للاستجابة

وإتاحة له الفرصة واجبر على الاستجابة

فانه يشعر بالضيق وعدم الارتياح .

مثال : إذا سأل المعلم سؤال وكان الطالب

لا يعرف الإجابة واجبر الطالب على

الإجابة فانه يشعر بالضيق .

3- كيف تتم عملية التعلم بالفهم والاستبصار لدي

الجشطالتين .

ج: القرد يرى الموقف بشكل كلى ويستجيب في إطار معرفي .

التعلم يتم من محاولة واحدة تسبقها فترة تأمل لإعادة تنظيم الموقف .

القرد يرى الصناديق والعصي على

إنها أدوات مساعدة للوصول للهدف وليست للتسلية .

تتميز هذه النظرية دون غيرها

بالفهم وإدراك العلاقات بين عناصر الموقف .

4- الانتقال

الموجب للتعلم من مبادئ التعلم الجيد ....برهن بمثال .

ج: - قابلية التعلم للانتقال :

تزداد كفاءة التعلم لموضوع ما عندما يؤثر تأثيرا ايجابيا ويفيد فى تعلم

موضوع أخر وهذا ما يسمى بالانتقال الموجب للتعلم

مثال تعلمك لقاعدة من النحو يفيدك

فى أثناء القراءة والكتابة .

لا يكون التعلم قابل للانتقال الموجب إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :

العناصر المشتركة : فإدراك المتعلم لوجود عناصر مشتركة بين التعلم الجديد

والقديم يجعل الانتقال سهلا .

الفهم : يعتمد على إدراك

العلاقات والتشابه والاستبصار .

5- أعرض

الوقائع التجريبية لنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ عند ( ثورنديك ) .

ج: مؤسس النظرية : ثورنديك

فسر التعلم : بالمحاولة

والخطأ والربط والانتقاء .



بمعني إتاحة الفرص إمام الكائن الحي لاختيار الاستجابة الممكنة .

التجربة :

صمم ثورنديك نوعا من الأقفاص التي يمكن فتحها بعدة طرق منها ( جذب

الحبل أو جذب حلقة أو تحريك سقاطة الباب ) , ووضع خارج القفص نوعا

من أنواع السمك الذي يحبه القط , ليكون بمثابة دافع له لمحاولة الخروج من القفص .

اظهر القط في البداية نشاطا عشوائيا وكان على القط أن يصدر استجابة من ثلاث

استجابات ( شد حبل - تحريك سقاطة - جذب حلقة ) .

اتخذ الزمن معيار لحدوث التعلم

بمعنى كلما تناقص الزمن كان دليلا على حدوث التعلم .

يرى أن كل محاولة يقوم بها القط هي محاولة مستقلة بذاتها .

اتخذ ثورنديك الطعام لتعزيز العلاقة بين المثير والاستجابة .

6- بم تفسر ....عدم وجود اتفاق تام حول طبيعة الذكاء .

ج:

1 - قد يرجع الاختلاف إلى إن

الذكاء ليس شيئا ماديا محسوسا ولا يقاس

بشكل مباشر مثل الطول والوزن والحجم

والمساحة .

2- التنوع في فهم طبيعية الذكاء

مما أدى إلى التنوع في كيفية دراسته وقياسه .

7- اختر الإجابة الصحيحة يلي مع التعليل .

يعد قانون .................أحد قوانين نظرية التعلم

الشرطي الكلاسيكي .

( العلاقة السببية – الاسترجاع التلقائي – التعلم السببي

– التغذية الراجعة المعلوماتية ) .

ج:





قانون الاسترجاع التلقائي



عند تقديم المثير الشرطي بعد فترة من حدوث الإطفاء يمكن أن تظهر

الاستجابة الشرطية مرة أخرى ولكن ليس بنفس قوة الاستجابة السابقة .

مثال قد يعود الطالب مرة أخرى للإجابة على السؤال برفع يده .







8- كيف يمكن تنمية الذكاء البصري المكاني .

ج: من خلال :

حل المتاهات .

تركيب وبناء الأشياء .

تصميم النماذج والمجسمات

9- يعد قانون التغذية الراجعة المعلوماتية أحد قوانين

نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات ....حلل .

ج: قانون التغذية الراجعة المعلوماتية :

اى عمل يقوم به الفرد فانه يوفر كم هائل من المعلومات تسمى بالتغذية

الراجعة المعلوماتية التي تفيد فى تصحيح المسار وبالتالي يحدث التعلم الذي يرتبط

ارتباطا وثيقا بالفهم

مثال : عندما تتعلم أساسيات قيادة السيارات التي تحصل منها على التغذية

الراجعة المعلوماتية وتعتقد قادر على القيادة ولكن إذا فشلت في القيادة بصورة

صحيحة فإنك لم تتعلم .

10- حلل التطبيقات التربوية لنظرية التعلم الشرطي

الكلاسيكي .

تقدم تفسير لردود الفعل الانفعالية المرتبطة بالخوف والقلق والألم .

مثال : تفسير خوف الطفل من الذهب لعيادة

الطبيب نظرا لأنه تعرض لخبرة مؤلمة به .

تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعليم ونحو

المدرسة .

مثال: ربط المدرسة بالأنشطة المحببة

كحصة الألعاب .

إحلال نماذج شرطية لعلاقات مرغوب فيها وإطفاء

لعلاقات غير مرغوب فيها .

مثال: مكافأة التلميذ الذي حضر للمدرسة بعد

غيابه فترة وامتناع عن الذهاب للمدرسة .

تعليم القراءة من خلال ربط الجملة بالصورة المعبرة عنها .

مثال : تعليم أسماء بعض الأفراد من خلال ارتباطه ببعض الأماكن .

11- يتمتع أصحاب الذكاء الجسمي الحركي بعدة خصائص ..حلل

ج: يتمتع أصحاب هذا الذكاء بالاتي :

- الحركات الجسدية الدقيقة والتآزر

الحركي .

–الإشارات والتوازن والسرعة والمرونة والقوة وتمثيل الأدوار ودقة الحركة ومرونة الأداء .

12- اعرض لنظرية تجهيز ومعالجة المعلومات لدي نورمان .

ج: مؤسس النظرية : نورمان

التعلم عند نورمان يتم من خلال :

يقوم التعلم على المعلومات التي تم الحصول عليها وهو الدور الأكبر للتعلم .

يقوم التعلم على تخزين الجيد للمعلومات في الذاكرة الذي يساعد على الأداء الجيد .

لا يتم التعلم كعملية أوتوماتيكية تتحكم فيه مجموعة من القوانين مثل الأثر

والتدعيم .

الشروط المناسبة للموقف التعليمي أو العمليات

التي تعالج المعلومات هي :

الاستقبال : يتم من خلال استقبال المثيرات الحسية من

العالم الخارجي عن طريق الحواس .

الترميز : يتم من خلال إعطاء معاني واضحة

للمثيرات الحسية .

الاحتفاظ : حفظ المعلومات في الذاكرة ويختلف مستوى

الاحتفاظ حسب نوع ونشاط الذاكرة .

الاسترجاع : استعادة المعلومات التي تم حفظها عند الحاجة إليها .

13- تعد فترة

الراحة ضرورية أثناء التعلم ....أكد صدق العبارة .

ج: هناك نوعان من الممارسة هما :

الممارسة الموزعة وهى التي يتم فيها التعلم فى جلسات قصيرة بينها فترة راحة.

الممارسة المركزة : هي التي يتم فيها التعلم فى جلسات طويلة نسبيا دون راحة.



( والممارسة الموزعة أفضل منالمركزة ) .

ويختلف طرق تحديد الفترات الزمنية المناسبة لكل تعلم والراحة حسب :

1- الأعمال والمهام التي تقوم بها .

2- ومبدأ الفروق الفردية بين الأفراد .

- فقد تكون فترة الراحة قصيرة : عندما تشعر أن كفاءتك فى العمل بدأت تتناقص

وان الأخطاء زادت .

- وقد تكون فترة الراحة طويلة : إذا انتقلت من عمل لأخر كالتحول من مذاكرة

العربي إلى الرياضيات .

14- حلل التطبيقات التربوية لنظرية الجشطالت .

ج: التعلم يتم عن طريق الفهم والإدراك وليس الحفظ .

التعلم يعتمد على إدراك العلاقات بين عناصر الموقف .

يحدث التعلم نتيجة الإدراك الكلى للموقف وليس بالإدراك الجزئي مثل تعلم

الطفل القراءة بالكلمة وليس بالحروف .

ضرورة الاستفادة من المعلومات في المواقف الجديدة ( تحديد الشبه بين القديم

والجديد ) .

ضرورة تنظيم الخبرات السابقة بطريقة كلية وجديدة .

قوانين النظرية :

( قانون الصيغة الكلية ( الكل اكبر

من مجموع أجزائه ) و

الشكل والأرضية و السياق

و الإغلاق ) .

15- في ضوء دراستك للذكاءات المتعددة عند جاردنر ..كيف

يمكنك تحقيق تكيف ناجح في علاقاتك بالآخرين .

ج: من خلال :

ممارسة الرياضيات الجماعية .

المشاركة في الأنشطة المدرسية .

تعليم الآخرين .

القيام بأدوار قيادية .

زيارة الأصدقاء والأقارب .

إدارة الحوار مع الآخرين

16- عرف المفهوم النفسي لعلم النفس .

ج: يعرفه( تيرمان ) بأنه هو القدرة

على التفكير المجرد .

يعرفه ( وكسلر ) على انه قدرة الفرد على العمل الهادف والتفكير المنطقي .

يعرفه ( سبيرمان ) بأنه القدرة على إدراك العلاقات .

17- رفض جاردنر مفهوم أحادية الذكاء ....وضح .

ج: يرفض جاردنر فكرة الذكاء الواحد ومفهوم نسبة الذكاء الذي يعتمد عليه

أصحاب القرار في تصنيف الأفراد إلي أذكياء وغير أذكياء حيث يرى إن :

الإنسان يمتلك العديد من أنواع القدرات التي أطلق عليها الذكاءات المتعددة

وهى موجودة عند كل فرد ولكن بدرجات ونسب مختلفة

.

عرف جاردنر الذكاء ( على انه

القدرة على حل المشكلات في سياقات مختلفة ) .

18- يتمتع أصحاب الذكاء المنطقي الرياضي بعدة خصائص

....دلل علي ذلك .

ج: يتمتع أصحابه :

- القدرة على استنتاج العلاقات الرياضية .

- حب التعامل مع الأرقام .

- الاستمتاع بإجراء عمليات القياس والتفكير المنظم .

- التعبير بلغة الأرقام أكثر من الألفاظ إجراء التجارب .

– التعامل مع الرسوم البيانية .

19- الحالة الانفعالية للأم تؤثر بشكل مباشر علي نمو

الجنين .

الانفعالات مثل السعادة والقلق والحزن تؤثر بشكل غير مباشر على الجنين حيث

تؤثر على الهرمونات .

فالأم الحامل تتأثر بشدة بهذه الانفعالات وتجعل الحمل أكثر صعوبة حيث يزيد

من الغثيان والقيء والإجهاض .

كما إن عصبية الأم تؤثر على الجنين قبل وبعد الولادة حيث تضر الجهاز العصبي

للجنين وبعد الولادة تزيد من عصبية الطفل وبكائه الشديد .

20- اعرض

اثنين من المطالب والتحديات الأساسية التي تواجه المراهق .

ج: 1- تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق :

إن شعور المراهق بالقيمة يبنى على أساس كيفية ردود فعل الآخرين له وعلى استحسان رفاقه .

أن من أهم نواحي النمو الاجتماعي له ذلك النمو التدريجي لميوله نحو أفراد الجنس الآخر، ويؤدى هذا الميل بطبيعته إلى اتساع نشاطه الجنسي الغيري المسئول عن قضايا الحب التي يمارسها المراهقون .

2- تحقيق هوية الجنس :

إن اعتناق المراهق للدور المناسب لجنسه ، وقبوله لطبيعته البيولوجية يبدأ فى سنوات الطفولة ويمثل جزءًا هاما من الإحساس بهويته وبمن يكونه ويدعمه التوحد مع الوالد من نفس جنسه .

3- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمستقبل المهني : -

إن أكثر ما يصيب المراهق بالقلق هو عدم القدرة على الاستقرار وتحديد هوية مهنية، مما يدفع بالمراهقين إلى المبالغة فى التوحد بالأبطال الجماهيرية حفاظًا على تماسكهم الذاتي.

ومن هنا فالإعداد للمستقبل المهني من المهام الرئيسية أمام المراهق ويؤكد البعض أن المراهقة تنتهي ببداية الخبرة العملية فى عالم العمل .

4- تنمية القيم والمعايير الخلقية : -

تعد مرحلة المراهقة أكثر المراحل بالاهتمام الشديد بالقيم والمعايير الخلقية .

يؤدى نمو القدرات العقلية إلى زيادة الوعي بالقضايا الخلقية، والى زيادة القدرة على مناقشتها .

يهتم المراهق بالمثل والدين والحقيقة في محاولة منه لإيجاد فلسفة لحياته والفشل في ذلك يؤدى إلى عدم توافر الأمن النفسي .

ولعل أقوى الحاجات وأهمها عند المراهق هي :

الحاجة إلى المركز الاجتماعي : في محيط واقعه ، وتحقيق

المكانة .

الحاجة إلي الاستقلال : فبدون تحقيق درجة معقولة من الانفصال أو الاستقلال الذاتي لا يمكن تحقيق علاقات ناضجة مع الآخرين .

21- يكتسب

طفل المدرسة الابتدائية بعض الصفات الايجابية ...أكد صدق العبارة .

ج: تتضمن زيادة في النضج العقلي والانفعالي المتمثل في :

القدرة على التفكير الاستدلالي

وعلى تنظيم الذات .

القدرة على التواصل مع الأسرة والأقران مما يجعل الطفل يشعر بالكفاءة

والتمكن .

يهتم الطفل بالكيفية التي صنعت بها الأشياء .

يهتم بالانجاز الاكاديمى .

22- ما النتائج المترتبة علي زيادة مرات الحمل عن أربعة

.

ج: أن زيادة عدد مرات الحمل عن أربعة يؤثر على الأم وعلى الجنين معا :

بالنسبة للجنين : إن الأجنة التي تأتى بعد الطفل الأول تكون غالبا اصغر

حجما واقل وزنا خاصة إذا كانت المسافة الزمنية بين الولادة قصيرة .

إذا كان الطفل الأول ذكرا فان هرمونات الذكورة لديه تكون أكثر من الأطفال

بعده .

بالنسبة للام : فان الولادات المتكررة والرضاعة ورعاية الأطفال

تستنزف المرأة جسميا ويؤثر عليها وقد يؤدى إلى مشكلات خطيرة مثل الإصابة

بالأنيميا .

23- بين أثر

المدرسة علي النمو والارتقاء الإنساني .

ج: هى تلك المنظمة الرسمية التي تقوم بمهمة

تربية النشء وتعليمهم بشكل ثقافي مقصود ، وفقًا لنظم معينة .

ومن خلالها يتم نقل الثقافة ، واكتسابهم

أنماط السلوك والتفكير ، وتكوين العادات والاتجاهات الاجتماعية والقيم المنشودة و تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم المختلفة إلى أقصى حد .

تعد المدرسة حلقة وسطى بين الأسرة والحياة الاجتماعية فهي تستقبل الطفل صغيرا لتؤهله لمواجهة الحياة .

24- تمثل جماعة الرفاق أحد الأطر المرجعية للطفل

والمراهق ...حلل العبارة .

هى التي تتكون من مجموعة من المتقاربين فى السن أو فى السكن أو الميول والاتجاهات ... وغيرها ، ويربط بينهم مجموعة من الروابط العاطفية والاجتماعية .

تتضح أهمية جماعة الرفاق فى التوافق النفسي والاجتماعي فى كل مراحل الحياة بصفة عامة لما تمثله من مصدر للصحبة والنصيحة والترفيه والمساعدة عند الأزمات .

كما أن شعور الطفل بأنه مرفوض من جماعة الرفاق يترتب عليه الشعور بالوحدة النفسية وازدياد مشاعر الاكتئاب وانخفاض قيمة الذات .

25- اعرض

لمظاهر النمو الخلقي والاهتمامات الدينية في مرحلة المراهقة .

ج:

النمو الخلقي والاهتمامات الدينية :

من المهام النمائية الهامة في

مرحلة المراهقة المبكرة تعلم المراهق ما تتوقعه منه جماعته ويتشكل سلوكه ليتوافق مع هذه التوقعات دون إشراف مستمر، ودون تهديد بالعقاب على النحو الذي كان سائدا في مرحلة الطفولة , ولهذا نجد المراهق :

يحل المبادئ الخلقية العامة محل المفاهيم الخلقية الخاصة .

يحل الضوابط الداخلية للسلوك محل الضوابط الخارجية .

تعتبر المراهقة مرحلة سعى إلى الكمال، ونتيجة لذلك نجد المراهقين يصنعون لأنفسهم وللآخرين معايير أخلاقية أخلاقية مرتفعة يصعب أحيانا الوصول إليها , وحين يعجز عن تحقيق نموذج " الكمال الأخلاقي "الذي حدده ، يشعر المراهق :

( بالذنب

, يعانى من اضطراب الضمير )

ولهذا نجد المراهق أكثر استعدادا من الطفل في تقبل اللوم ، إلا أنه لو زادت حدة مشاعر الذنب عنده ، وتكرر حدوثها قد يشعر المراهق بعدم الكفاءة الشخصية ، ويلجأ نتيجة لذلك إلى الهرب فى أحلام المراهقين الصغار وهى مشاعر ذنب ناجمة عن شعور بالعجز بعضه حقيقي ومعظمه متوهم .

26- بين أثر الأسرة علي النمو والارتقاء الإنساني .

ج: الأسرة

إذا كانت العلاقات بين الطفل ووالديه تتسم بالحب والاحترام فهذا يجعل الطفل يتقبل ذاته ويتقبل الآخرين ويثق فيهم .

إذا كانت العلاقات الأسرية تسودها الحماية الزائدة والإهمال أو التسلط أو السيطرة أو التهاون أو الرفض فإنها

تؤدى إلى زيادة اعتماد الطفل على غيره .

العلاقات الطيبة مع الأخوة والخالية من تفضيل طفل على طفل ، والخالية من التنافس فإنها تؤدى إلى النمو النفسي السليم للطفل .

27- حلل أهم المخاطر التي تتطلب تقنين استخدام الأطفال

للحاسب الآلي .

ج: إذا كان العصر الراهن هو عصر الثورة العلمية التكنولوجية وعصر المعلومات , فإن تعلم الطفل قد تأثرت كثيرا بهذه الثورة المعلوماتية ،

إلا أن هناك بعض المخاطر التي

تتطلب تقنين استخدامه بالنسبة للأطفال ، وهذه المخاطر منها :

أ- صعوبة التحقق من مدى صحة ودقة المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت .

ب – تبادل الحديث مع أشخاص غرباء لا يعرفونهم لذا يجب تحذير الأبناء من إفشاء أسرارهم الشخصية أو مقابلة هؤلاء الأشخاص خارج المنزل .

ج- استهلاك ساعات طويلة من الوقت مما يقلل من تفاعلهم الاجتماعي ويؤثر على نموهم النفسي - )خاصة إذا وصل الأمر إلى إدمان الإنترنت(.

د – شعور الفرد بالوحدة والاكتئاب عندما يقل التواصل الاجتماعي مع الآخرين .

28- من العوامل المؤثرة في النمو الوراثة ...حلل العبارة

.

ج: الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من الوالدين إلى الأبناء وذلك عن طريق الموروثات أو الجينات التي تحملها الكروموزومات التي تحتويها البويضة الملقحة

بالحيوان المنوي .

ومن المعروف أن الخلية الإنسانية تتكون من جدار وبروتوبلازم ، والبروتوبلازم يحتوى على سيتوبلازم ونواة ، ويوجد داخل النواة الشبكة الكروماتينية

التي تحمل الجينات ، والتي تحدد جميع الصفات الوراثية للكائن الحي .

29- حلل أهم المبادئ العامة للنمو والارتقاء.....يكتفي

بثلاثة .

ج: يسير النمو من العام إلي الخاص :

الوليد يستجيب للمواقف عامة بشكل كلي ثم تبدأ أعضاء معينة أو وظائف خاصة

وهى المتخصصة بالاستجابة في العمل .

مثال1 : فالطفل يحاول أن يحرك جسمه

كله ليلتقط شيئا أمامه ثم يتعلم بعد ذلك كيف يحرك يديه فقط .

مثال2 : يكون مشي الطفل في البداية حركة غير منتظمة وبعدها تأخذ شكلا منسقا

لليدين والرجلين .

مثال3 : حينما يريد الطفل أن يلتفت إلى مصدر صوت ما فأنه يحاول الالتفات

جسمه كله ثم يتعلم أن يحرك رأسه أو رقبته فقط .

النمو تغير مستمر :

النمو لا يتوقف عند مرحلة الطفولة بل يمتد و ينتقل من مرحلة إلى أخري.

ويقوم النمو علي تفاعل كائن عضوي بيولوجي (ورث الكثير من الاستعدادات) و(ما

يتعرض له من مؤثرات بيئية مادية و نفسية و اجتماعية) ،،،،،،، مكتسبا ما يؤهله للنضج في كل مرحلة .

توجد فروق فردية في معدلات النمو:

توجد فروق فردية بين الأفراد فى النمو الجسمي و العقلي و الاجتماعي و

الانفعالي .

وتوجد فروق داخل الفرد الواحد فربما سرعة النمو الجسمي لا تساير(لا توازي)

النمو العقلي أو الاجتماعي أو الانفعالي وعملية النمو بين الأقران نسبية .

تميل جوانب النمو المختلفة في الارتباط

ببعضها البعض :

نلاحظ من ينخفض ذكاؤه يتأخر في المشي والكلام .

والطفل الذكي كثيرا ما يكون متقدما في النمو الاجتماعي والانفعالي . إذن

العلاقة بين الذكاء والنمو طردية

تختلف سرعة النمو من مرحلة إلي أخري :

النمو الجسمي يكون سريعا في

المرحلة الجنينية والطفولة المبكرة ثم يكون بطئ في الطفولة المتأخرة ثم يكون سريع

في المراهقة ثم بطئ في الرشد ، إذن النمو ليس له سرعة ثابتة في كل المراحل .

6- يسير النمو في اتجاهات طولية

وعرضية : النمو يسير في محورين متعامدين

هما:

فالنمو يسير في اتجاه طولي من اعلي

لأسفل فنمو الرأس يسبق نمو القدمين.

النمو يسير في اتجاه عرضي يبدأ من

الصدر (المنتصف) ثم يتجه إلي الأطراف(اليد).

30- أذكر أهم صفات الشخصية الدونية .

ج: يعد النقص مركب نفسي لاشعوري يرجع إلي العديد من العوامل النفسية، ومن أهم صفاتها:

يعاني من عجز دائم في تلبية التزاماته الحياتية.

يتخذ مرتبة أدنى في التعامل مع الغير.

يقتنع دائما بأن يكون في وضع الخنوع والخضوع والاستسلام.

يفتقر للشعور بالثقة والاستقلالية.

يرضى بالأدوار الهامشية في الحياة.

31- استخلص أهم العوامل التي تجعل تغيير الاتجاهات أمرا

صعبا .

قوة الاتجاه القديم ورسوخه .

الجمود الفكري ، وصلابة الراى عند الأفراد .

مصاحبة الانفعال الشديد للاتجاه، وتحوله إلى تعصب يعمى الأعين، ويصم الآذان .

4-إدراك الاتجاه الجديد على أنه تهديد للذات .

5- محاولة تغيير الاتجاه رغم إرادة الفرد .

الدوافع القوية عند الفرد تعمل على مقاومة تغيير الاتجاهات .

7 - حيل الدفاع تعمل على الحفاظ على الاتجاهات القائمة وتقاوم تغييرها .

32- عرف الشخصية عند ألبورت .

ج: الشخصية": ذلك التنظيم الدينامي داخل الفرد لجميع أجهزته النفس جسمية، الذي يملي على الفرد طابعه الخاص، والمميز له في السلوك والفكر".

نلاحظ على هذا التعريف ما يلي :

أن الشخصية تنظيم دينامي: وهي تعني أن البناء الداخلي للفرد ليس تنظيما ساكنا بل في حالة من التفاعل والترتيب والتناسق.

أجهزته النفس جسمية: هي عبارة تشير إلى أن تنظيم الشخصية يتضمن التكامل بين أنظمة ومكونات الشخصية

) الوراثية ، والجسمية ،والانفعالية...الخ( في وحدة لا يمكن فصلها.

ج - تملي على الفرد: ومعناه أن جميع مكونات وأنظمة الفرد الداخلية عندما تستثار يكون لها دور توجيهي لكل الأفعال والأنشطة المميزة لكل شخصية على حده.

د- طابعه الخاص والمميز: أي أن المظاهر السلوكية والفكرية التي يبديها الفرد تتسم بأنها فردية ومميزة له دون سواه، كما تحدد أسلوبه الخاص والفريد .

33- أعرض نظرية الأنماط عند هيبوقراط .

ج: نظرية الأنماط من أقدم النظريات التي حاولت فهم الشخصية وتقسيمها إلى أنواع وترجع بدايتها إلى العالم الإغريقي "هيبوقراط " ) حيث ربط بين الجوانب الفسيولوجية والشخصية، وذهب إلى أن اللون العام للشخصية يتوقف على مقادير الاختلاط بين الجوانب الفسيولوجية والشخصية) .

وفي ضوء ذلك قسم الشخصية إلى أربعة أنماط أو أمزجة عامة، وهي:

1- النمط السوداوي : صاحب هذا النمط بطيء التفكير لكنه قوي الانفعال، يميل إلى الانطواء والتشاؤم والانقباض والاكتئاب .

النمط الصفراوي : وصاحبه طموح وعنيد وجاد، وحاد الطباع وسريع الاستثارة والغضب

.

النمط الدموي :

وصاحبه سهل الاستثارة، وسريع الاستجابة، ويتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط .

النمط البلغمي : وصاحبه بطيء الاستثارة، ويغلب عليه الخمول والتبلد الانفعالي .

ويري هيبوقراط : أن الشخصية السوية تعتبر نتاجا لتوازن هذه الأمزجة الأربعة وتكافئها، وإذا ما تغلب أحد الأمزجة على الأخرى نشأت الاضطرابات والأمراض النفسية.

من الانتقادات التي توجه إلى هذه النظرية تجاهلها للفروق الفردية بين الأفراد .

34- وضح أهم

العوامل التي تساعد علي أحداث تغيير في

الاتجاهات .

ج: ضعف الاتجاه وعدم رسوخه .

وجود اتجاهات متوازية أو متساوية في قوتها بحيث يمكن ترجيح أحدهما على باقي الاتجاهات .

وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع الاتجاه .

سطحية أو هامشية الاتجاه .

مثل : التدخين المبكر يسهل على الفرد تغييره .

35- حلل صفات الشخص الانطوائي .

ج: لا توجد شخصية منطوية انطواء كاملا ،كما لا توجد أخرى منبسطة انبساطا كاملا، إنما الشخصيات على متصل الانطواء الانبساط تمتلك من هذه الخصائص وتلك من أهم ما يتصف به الشخص الانطوائي هو:

يميل إلى الانعزال والوحدة و تحاشيه للتواصل الاجتماعي .

يميل إلي التأمل منفردا بما يشبه أحلام اليقظة .

قليل الاهتمام بالنواحي المادية، وتغلب عليه الاعتبارات النظرية والمثالية.

حساس المزاج لذلك تجده سريع الانفعال .

36- بم تفسر : انتشار مفهوم الاتجاه وكثرة استخدامه .

1- تتسم الاتجاهات بالثبات النسبي ، فأحكام الفرد عن الموضوعات والقضايا التي تهمه ثابتة نسبيا .

2-أنها متعلمة ومكتسبة، وبالتالي يمكن تغييرها وتطوير برامج لتدعيم الاتجاهات المرغوبة .

3- تحديد الاتجاهات للكيفية التى يستجيب بها الأفراد لمواقف الخبرة التى يمرون بها.

4- إمكانية التنبؤ من خلال المعرفة باتجاهات الأفراد وبسلوكهم فى المواقف المختلفة .

تساهم الاتجاهات فى رسم حدود الصلة بين قيم المجتمع وتوجهات الأفراد .

37- حلل صفات

الشخصية السيكوباتية .

ج: الشخصية السيكوباتية شخصية ضد مجتمعية ، لا يتصرف بإرادة واعية وكاملة .

ويمكن تلخيص أهم صفات ومعالم الشخصية السيكوباتية في :

ظهور اضطراب السلوك في سن مبكرة .

اتخاذ هذا الاضطراب اتجاها مؤذيا أو مضادا للمجتمع .

الاندفاع الخارج عن السيطرة الإرادية.

4) استجابته لوسائل الشدة أو اللين .

عدم النضج العاطفي.

6- النقص في الحكم على الأمور، مع توفر بعض الاتجاهات للانحراف السلبي.

38- حدد أهم خصائص الاتجاهات .

ج: خصائص الاتجاهات:

الاتجاهات مكتسبة ومتعلمة، وليست وراثية .

الاتجاهات تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية ، ويشترك عدد من الأفراد أو الجماعات فيها .

الاتجاهات لا تتكون في فراغ ولكنها تتضمن دائما علاقة بين فرد، وموضوع من موضوعات البيئة، أو قضية من القضايا .

الاتجاهات تتعدد، وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها .

يتضمن الاتجاه عنصر عقليا يعبر عن معتقدات الفرد، أو معرفته العقلية عن موضوع الاتجاه .

يتضمن الاتجاه عنصر انفعاليا يعبر عن تقييم الفرد، ومدى حبه، أو استجابته الانفعالية لموضوع الاتجاه .

يتضمن الاتجاه عنصر سلوكيا يعبر عن سلوك الفرد الظاهر الموجه نحو موضوع الاتجاه .

الاتجاهات تعتبر نتاجا للخبرة السابقة ، وترتبط بالسلوك الحاضر، وتشير إلى السلوك في المستقبل.

39- اعرض لنظرية التحليل النفسي .

ج: مؤسس النظرية " سيجموند فرويد " .

تؤكد وتركز النظرية علي :

خبرات الطفولة المبكرة.

الدوافع اللاشعورية، والصراعات و الإحباطات كمحددات للشخصية.

تركز على الطاقة النفسية كمحرك أساسي للسلوك، والحيل والميكانيزمات الدفاعية كوسيلة لمواجهة القلق.

وفي التوجهات الحديثة لهذه النظرية عند ( إريك إريكسون ، وكارين هورني، وهاري ستاك سوليفان ) .

أصبح هناك اهتمام لدور المتغيرات الاجتماعية، والتفاعلات مع الوالدين خلال عملية التنشئة في نمو الشخصية .

وتعتمد هذه النظرية على اختلاف توجهاتها وعلمائها على:

الملاحظة, الاستبطان, التداعي الحر،

التحليل المنطقي للذكريات,

الأفكار في دراسة الشخصية، والحكم عليها.

40- حلل صفات الشخصية الطبيعية .

ج: رغم الاختلاف علي المحك الذي يحدد في ضوئه الطبيعي أو العادي إلا أن من التعريفات المقبولة إلى حد ما لصاحب الشخصية الطبيعية، أنه ذلك الفرد الذي تظهر خصائص شخصيته بصورة متكاملة وأنه يستطيع توجيه هذه الخصائص بشكل متوازن نحو تحقيق هدف حياتي معين .

وذهب آخرون إلى اعتبار الشخص الطبيعي بأنه الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية والعقلية السليمة.

وهناك من يرى أن الشخصية الطبيعية تعنى الخلو من الاضطرابات النفسية والعقلية .

المجموعة الثانية : أسئلة الفهم ( الصواب والخطأ )

حدد صواب أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :

1- يميل المراهق إلي التخيل الحسي ( العبارة خطأ )

التعليل : يميل المراهق إلى التخيل المجرد والقائم على المعنويات أيضا بدلا من التخيل الحسي كما هو في مرحلة الطفولة

ولذلك تكثر أحلام اليقظة .

تعتبر القدرة على التخيل هى الأساس في دراسة العلوم القائمة على التفكير المجرد كما هو فى الهندسة والجبر وغيرها من العلوم الفيزيقية والرياضية .

تزداد لدى المراهق القدرة على الاستدلال والاستنتاج والتفكير بأنواعه.

أمراض الأم الحامل من العوامل المؤثرة علي الجنين قبل

الولادة ( العبارة صواب )

التعليل : إن تعرض الأم الحامل لأمراض قد يؤثر على الجنين ومن أهم الأمراض

التي تؤثر على الجنين هي الحصبة الألمانية والأمراض التناسلية .

فإصابة الأم بها فى الشهور الثلاثة الأولى قد يتنقل إلى الجنين فيصاب

بالصمم أو العمى أو أمراض القلب أو تأخر فى النمو الجسمي والعقلي .

وتناول التطعيم ضد الحصبة الألمانية فانه من المتوقع تلاشى التخلف العقلي .

3- النمو عملية منفصلة

( العبارة خطأ )

التعليل : لان النمو ( سلسلة من التغيرات الجسمية والعقلية والانفعالية

والاجتماعية والخلقية التي تحدث للكائن الحي من لحظة الحمل حتى الوفاة ) .

ويتضح من هذا التعريف :

النمو سلسلة متصلة تبدأ منذ لحظة

الحمل ثم الطفولة والشباب والرشد

والشيخوخة .

النمو عملية شاملة لجميع جوانب

النمو الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية وهى كلها متفاعلة مع بعضها البعض .

4- يتسع

المجال الاجتماعي للمراهق عنه لدي الطفل (

العبارة صواب )

التعليل : النمو الاجتماعي :

يتسع المجال الاجتماعي للمراهقين عنه لدى الطفل فبعد أن كان يعتمد على الأسرة أصبح المجال خارج الأسرة .

وبالتالي

يصبح تأثير الرفاق والزملاء أكثر من أي فئة أخرى .

و

تتبدل الأوضاع؛ فبدلًا من تقبله معايير، وتقاليد الأسرة، وتشربه لها في الطفولة بدأ يختار، ويناقش ويقتنع بما يمشى مع اتجاهاته وشخصيته عمومًا .

يكتسب المعايير، والعادات فى مجتمعه وثقافته .

يقوم بالأدوار الاجتماعية التي حددها المجتمع لكل فرد وجنس وتزداد خبراته الاجتماعية في التواصل مع الآخرين .

5- يرتبط

مبدأ التعزيز كأحد مبادئ التعلم بالتغذية الراجعة المعلوماتية ( العبارة صواب )

التعليل : فحين تعلم انك أخطأت في نطق كلمة باللغة الانجليزية ثم تسمع

للنطق الصحيح فانك تتعلم الاستجابة الصحيحة من خلال معرفة النتائج أو التغذية

الراجعة .

6- يتسم ذكاء الطفل في مرحلة الرضاعة بأنه تجريدي ( العبارة خطأ )

التعليل : يختلف النمو العقلي لدى الرضيع عنه لدى الطفل فى المراحل التالية

حيث يكون الذكاء حسي حركي ولا يستطيع استخدام الرموز أو اللغة بكفاءة .

7- معدلات النمو ثابتة في كل مراحل النمو والارتقاء

الإنساني ( العبارة خطأ )

التعليل : تختلف سرعة النمو من مرحلة إلي أخري :

النمو الجسمي يكون سريعا في

المرحلة الجنينية والطفولة المبكرة ثم يكون بطئ في الطفولة المتأخرة ثم يكون سريع

في المراهقة ثم بطئ في الرشد ، إذن النمو ليس له سرعة ثابتة في كل المراحل .

مع تحياتي أ/ محمود عبد الحليم