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فن

مش قادرة أصور.. وفاء عامر تستغيث من عدم توافر الترمومتر في الصيدليات

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:06 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو جديد لها عبر  خاصية الأستوري علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وفاء عامر في الفيديو وهي تستغيث من عدم توافر الترمومتر الزئبقي في الصيدليات.

وأضافت ايضا: "مش قادرة اصور كدا من غير ماسك الكامل"، وكتبت معلقة: ياريت تراعوا كل فئات الشعب.

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وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
مش قادرة أصور.. وفاء عامر تستغيث من عدم توافر الترمومتر في الصيدليات
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