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أخبار البلد

تعرف علي الخدمات المقدمة بالبوابة الإلكترونية للمحليات في 27 محافظة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:57 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، ان بوابة الخدمات الالكترونية للمحليات ، ستقدم الخدمات في كل المحافظات ابتداءا من يوليو المقبل.

واشار في تصريحات خاصة، ل"صدي البلد"، ان الخدمات ستقدم عن طريق مراكز التكنولوجيا بالمحافظات وستكون متاحة امام المواطنين لمدة شهرين كتشغيل تجريبي للبوابة.


واشار الي ان البوابة ستقدم 54 خدمة للمواطنين منها بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع وتجديد ترخيص أعمال بناء والتنازل عن رخصة مبانى والتصالح فى مخالفات المبانى وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار وتعديل رخصة محل .

وكان قد اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،عن أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصرى والجهات التى ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات .
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