تعرف علي الخدمات المقدمة بالبوابة الإلكترونية للمحليات في 27 محافظة

شعراوى: خطة لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات والإعلان عن آليات واضحة لذلك.. تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. الدولة ستتعامل بحسم مع الملف ولن نتهاون مع أي مخالفة