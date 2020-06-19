نادر شوقي: اتحاد الكرة أبلغنا بعدم النقاش حول إلغاء الدوري .. فيديو

أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة، أن اتحاد الكرة أبلغهم بعدم وجود أي فرصة لإلغاء الدوري.









يكن هناك مساحة لأن يتم النقاش حول إلغاء الدوري، ونحن مع الدولة في قرارها". وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "كل ما تحدثنا عنه في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة ، هو الإجراءات، وتم التأكيد على أن عودة الدوري قرار دولة، لم





واجتمعت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مع الأندية على مدار ثلاثة أيام.





وأوضح شوقي أنه كان هناك مرونة في التعامل مع اتحاد الكرة وتقبل لكافة وجهات النظر، مشيرا إلى أن الأمور الطبية كانت الأكثر جدلا، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تحمل تكاليف كافة الأمور الطبية.





وأشار إلى أنه وفقا للمقترح المقدم سينتهي الموسم الحالي في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.