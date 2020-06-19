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رياضة

مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بلقب الدوري.. والزمالك لا يقل عن ريال مدريد.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:46 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي بشأن تتويج الاهلي بـ لقب بطولة الدوري الممتاز حال تم إلغاؤه لهذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الزمالك " أنه رفض تماما خلال اجتماع الاندية مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني فكره تتويج الاهلي بلقب الدوري حال تم إلغاؤه مشددا أنه طالب بـ تطبيق اللائحة وتطبيق ما تم في الماضي وقت إلغاء بطولة الدوري 

وأضاف مرتضى منصور أن الدوري المصري تم إيقافه بسبب فيروس كورونا المستجد متسائلا :" هل تم السيطرة على المرض حاليا ليعود الدوري " مشددا ان الدوري لن يعود.


وأكمل أن من يردد أن الزمالك يرغب في استكمال بطولة كأس مصر كاذب حيث أن الزمالك يسعى لإلغاء كافة البطولات لهذا الموسم.

وتابع مرتضى منصور أن من يردد ان الدولة ترغب في عودة الدوري واهم متسائلا " كيف ذلك وحرس الحدود وطلائع الجيش وقعا على مذكرة إلغاء الدوري "

وأضاف مرتضى منصور أن نادي الزمالك ناد عريق ولا يقل عن برشلونة أو ريال مدريد أو الاهلي مشددا أنه يقود حملة للدفاع عن النادي الذي تعرض للإهانة لما يزيد عن 60 عاما.
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