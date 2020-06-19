AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يعلن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:25 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلن عن حصول النادي على توقيع لاعبان على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية. 

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الزمالك " أن أحمد مرتضي عضو مجلس الادارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة كان لهما كل الفضل في انهاء الصفقتين.


وأضاف أن الاعلان عن الصفقتان سيتم خلال الفترة المقبلة مشددا ان العقدان وصلا صباح اليوم لـ النادي.

وكان مرتضى منصور أعلن أمس موقف النادي الرافض لـ عودة بطولة الدوري المصري لهذا الموسم حيث أعلن تقدمه بصحبه 14 ناد اخر بمذكره لـ اللجنه الخماسية لكشف اسباب رفضهم عودة الدوري و ضرورة بدء موسم جديد 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. دليل براءة عضو ادارة الزمالك السابق.. راتب خيالي لـ كينو في الأهلي.. وخبر سار من مرتضى منصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

مرتضى منصور: الأهلي نادي عريق وأطالب مثيري الفتنة بالهدوء

مرتضى منصور: اتفقنا مع كارتيرون على تجديد تعاقده

أحمد مرتضى منصور: إنهاء الصفقات الصيفية وتجديد تعاقد كارتيرون.. فيديو

5 أخبار سارة يزفها مرتضى منصور لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

نادر شوقي: اتحاد الكرة أبلغنا بعدم النقاش حول إلغاء الدوري .. فيديو

مدير الزمالك يكشف السبب الحقيقي لاستقالة سامي الشيشينى

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

وفاة الفنان بركات زكي عن عمر يناهز 72 عاما

AdvertisementS

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

مرتضى منصور يعلن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.. فيديو

أخبار الرياضة.. مبادرة صدى البلد للصلح بين الأهلي والزمالك.. مفاجأة في أزمة عمرو وردة.. وقرارات اتحاد الكرة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

مًخطط الزمالك للاستعداد لعودة الدوري.. تفاصيل جلسة الخطيب مع رئيس الاتحاد.. فيديو

اخبار الزمالك | خالد الغندور يعود لقناة النادي.. سبب استقالة سامي الشيشيني.. 3 ملايين تمنع ضم كينو

فايلر يعود 25 يونيو لقيادة تدريبات الأهلي

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بـ الدوري الإسباني

نادر شوقي: اتحاد الكرة أبلغنا بعدم النقاش حول إلغاء الدوري .. فيديو

مدير الزمالك يكشف السبب الحقيقي لاستقالة سامي الشيشينى

أخبار النادي الأهلي .. موعد عودة فايلر لتدريبات الفريق.. النادي يعلن خطة عودة النشاط الرياضي

صدى البلد يطرح مبادرة لفض منازعات الأهلي والزمالك.. رموز الكرة والإعلام ورؤساء الأندية يضعون خطوات حل الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام