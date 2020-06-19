مرتضى منصور يعلن التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.. فيديو

زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أعلن عن حصول النادي على توقيع لاعبان على أعلى مستوى خلال الفترة الحالية.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الزمالك " أن أحمد مرتضي عضو مجلس الادارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة كان لهما كل الفضل في انهاء الصفقتين.
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وأضاف أن الاعلان عن الصفقتان سيتم خلال الفترة المقبلة مشددا ان العقدان وصلا صباح اليوم لـ النادي.
وكان مرتضى منصور أعلن أمس موقف النادي الرافض لـ عودة بطولة الدوري المصري لهذا الموسم حيث أعلن تقدمه بصحبه 14 ناد اخر بمذكره لـ اللجنه الخماسية لكشف اسباب رفضهم عودة الدوري و ضرورة بدء موسم جديد