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مرأة

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. 

وظهرت الفنانة نرمين الفقى بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف الأكتاف. 

ونسقت الفنانة نرمين الفقى مع إطلالتها الأنيقة بعض الإكسسوارات من الرقبة الذهبية المميزة ونظارة شمس سوداء التى زادت من جمال وإناقتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نرمين الفقى على ترك شعرها منسدلا علي كتافها ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك. 

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