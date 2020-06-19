جلوري glory تطرح ميزة جديدة على سيارتها في مصر

أعلن وكيل سيارات جلوري في مصر عن طرح ميزة جديدة في سيارتة جلوري glory 330s الشكل الجديد و هي تقنية بتقنية الـ 360° التي تتيح للسائق رؤية كافة تفاصيل السيارة و تأتي جلوري glory 330s بمحرك سعة 1500 سي سي متصل بفتيس مانيوال من 5 سرعات و تصل قوتة الي 115 حصان.
مواصفات جلوري glory 330s
تأتي السيارة جلوري glory 330s بمواصفات مميزة تشمل 4 زجاج كهربائي وجنوط سبور مقاس 15 بوصة و8 مقاعد وزجاج ملون ومرايا كهربائية واسبويلر خلفي ومصابيح ضباب وحامل أمتعة على السقف بالاضافة الي كاميرا خلفية مع بلوتووث ومفتاح ريموت كنترول ونواكل خارجية وحساسات ركن وشاشة عرض قياس 7 بوصات ومسند يد أمامي وعجلة قيادة متعددة الوظائف .
كماليات السيارة جلوري glory 330s
السيارة جلوري glory 330s بها تكييف هواء امامي وخلفي وطقم ديكورات داخلي وفرش جلد 2 لون وقفل أمان للأطفال مع سنتر لوك وفرامل ABS وايرباج للسائق وحساس تحذير لعدم تركيب حزام الأمان وتابلوه رياضي انيق .