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سيارات

تراجع أسعار سيارات DFSC جلوري الصينية يعيدها للمنافسة من جديد .. بيان الأسعار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:58 م
جلوري ٢٠٢٠
جلوري ٢٠٢٠
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار DFSC الصينية اليوم في مصر 29-9-2019.

glory dfsk

glory
جلوري تبدأ من 178.000 جنيه حتى 208.000 جنيه لأعلى فئة

glory eagle 580
ايجل 580 بسعر 313.000 جنيه

glory 330
جلوري 330 تبدأ من 185.000 جنيه حتى 205.000 جنيه لأعلى فئة
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