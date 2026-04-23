ترامب يرفع السقف: لا اتفاق مع إيران إلا بشروط تخدم أمريكا أولًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه ربما يكون أقل شخص يتعرض لضغوط في تاريخ هذا المنصب، وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لعقد اتفاق مع إيران لتجنب ارتفاع التكاليف.

وأوضح ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد".

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه لن يُبرم أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبًا ومفيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل وللعالم أجمع.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور آخر على موقع "تروث سوشيال" أن "الصراعات الداخلية بين "المتطرفين"، الذين مُنيوا بهزيمة نكراء في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق، هي صراعات جنونية!".

وتابع ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون إذن من البحرية الأمريكية. إنه "مغلق تمامًا" إلى أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق".