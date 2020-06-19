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محافظات

وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:20 ص
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي  والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة مصابة بـ كورونا.
وقال منير إن المستشفى قد استقبلت سيدة مصابة بفيروس كورونا منذ فترة وتبين أنها حامل فى شهرها السابع مشيرا إلى أنه على الفور تم حجزها لتلقى العلاج مع متابعتها نظرا لظروف حملها.

واشار مدير المستشفى إلى أنه فور شعورها بآلام الولادة تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء العملية التى تمت بنجاح ووضعت المريضة طفلين توأم وتم وضعهما فى الحضانات لمتابعة حالتهما.

ووجه مدير المستشفى الشكر لفريق العمل المشارك فى نجاح العملية وهم الدكتور خالد القاضي استشاري النساء والتوليد، والدكتور طاهر نعماني أخصائي النساء والتوليد الدكتور خالد سلطان طبيب مقيم النساء والتوليد الدكتور مجدي عبد المنعم استشاري التخدير والدكتور محمد ياسين أخصائي الأطفال وحديثي الولادة كما وجه الشكر لجميع الممرضون والعاملين الذين ساهموا في نجاح هذا العمل الإنساني.

وأضاف منير أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا الى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء بين المصابين.

من ناحية أخرى اعلنت الدكتورة اسماء عربى مدير الفريق الطبى بمستشفى عزل قها تعافي الممرضة هبة ناصر من فيروس كورونا وهي حامل في الشهر الرابع والحمل مستقر والمريضة خرجت بصحة جيدة بعد تماثلها للشفاء وتعافيها من الفيروس.
وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى
وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى
وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى
وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى
وضعت توأما ..نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا داخل بنها للتأمين الصحى
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