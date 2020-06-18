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محافظات

عزل قها.. الطفلة مسك غاردت المستشفى مع والدتها

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:52 ص
الطفلة
الطفلة
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة  أسماء عربى مدير الفريق الطبي بمستشفى قها للعزل والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خروج الطفلة مسك والتى تبلغ من العمر أسبوع وتمت ولادتها منذ عدة أيام داخل المستشفى حيث جاءت نتيجة تحليل المسحة سلبي كما أن حالة الأم جيدة جدا وبدون أي أعراض وغادرت الطفلة المستشفى مع والدتها.


وكانت المستشفى شهدت نجاح 3 ولادات قيصرية الأولى كانت لطبيبة صيدلانية تدعي شيماء عزت فتحي والتى تعمل بمستشفى ناصر العام لتكون أول حالة ولادة تتم داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المستشفى علي استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا إلى جانب استقرار حالة الطفلة مسك أحمد عطية المولودة مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

واضافت الدكتورة اسماء أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأوضحت أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى قها للعزل الصحى يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.
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