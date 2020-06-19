AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:39 ص
فرش المساجد
فرش المساجد
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار   6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، مُوضحةً  أن الـ 6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار الـ 6 سنوات السابقة منذ عام 2014 حتى 2020، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلًا عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

وفي سياق متصل، فقد قامت الوزارة بإعداد برامج لتدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك تحسين أحوالهم المالية، بالإضافة إلى الانفاق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه سنويًّا، كما تم الإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، وذلك خلال السنوات الست الماضية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: إحلال وتجديد 3183 مسجدًا بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 6 سنوات

استمرار تعقيم مسجد عمر مكرم بالقاهرة للمرة الثانية على التوالي..فيديو

بـ12 مليون جنيه.. الأوقاف: انتهاء المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعي

إنشاء 303 مدارس وأكثر من 3000 قافلة دعوية.. الحكومة تكشف إنجازات وزارة الأوقاف خلال 6 سنوات

الأوقاف نافية ادعاءات الجماعة الإرهابية: أنفقنا 6 مليارات جنيه على فرش وصيانة المساجد

مليون و400 صافي مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ترشيحاتنا

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيه ساعة إجابة.. الأدعية المستحبة يوم الجمعة

بعد ندمها على إفساد وجهها.. الجمهور يطارد حلا شيحة

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

دنيا سمير غانم تنشر صورة تقارن فيها بين طفولتها وشبابها..شاهد

بملابس ملفتة.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

AdvertisementS

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

بعد اتهامها بإفساد وجهها.. حلا شيحة تعبر عن ندمها

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بالمحافظات خلال 2021

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تحب.. 6 نصائح يجب اتباعها فورا

تكاثر البكتيريا أبرزها.. تعرف على أضرار فلاتر المياه

هل يخترق فيروس كورونا الكمامة أثناء السعال