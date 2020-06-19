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فن

بعد وفاة مدير أعماله.. رسالة جديدة من محمد عز

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:01 ص
محمد عز
محمد عز
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آيه عاطف
يعيش الفنان محمد عز، حالة من الحزن بعد وفاة مدير أعماله مينا نور، أمس أثناء إجراءه لعملية جراحية.

قال محمد عز، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لكل من واسانا وقدم واجب العزاء ربنا يجزيكم كل خير
ويحفظكم جميعا من كل سوء وشر .. وشكر الله سعيكم".

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كان محمد عز كتب منشور مؤثر، تضمن: "أول ما اشتغل معايا قولتله انا اجرى ضعيف معييش فلوس اديهالك. قالي انا بحبك وعاوز اشتغل معاك وانا معاك علي الحلوة والمره وكان قد كلمته في الحلوة والمره في ضهرى وفي كتفى لو نجحت يطير من الفرحه ولو وقعت او الأيام ضيقتها علينا كان اول واحد يقومنى علي حيلي".

وتابع: "قسمنا الرغيف والسيجاره والفلوس .. اما كانت تزنق معايا كان يروح يستلف ويدينى ويقولي لازم يبقي شكلك كويس قدام الناس. كان بيتقطع لو حد كل حقي وكان ممكن يعمل المستحيل عشان حقي يرجعلي .. اقسم بالله كان يطلع اللقمه من بقه ويديهالي .. كان مآمن فيا ومصدق انى هنجح وكان دايما يقولي انا هبقي مدير أعمال اهم ممثل في مصر وكنت بضحك واقوله مش قوى يا عم كان يقولي هتشوف
مكنتش بفكر في حاجه ولا يشغلنى شئ طول ما هو موجود جنبي".

واختتم: "الف رحمه ونور عليك يا حبيبي واخويا وصاحبى ومتقلقش اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك انت بس والله .. انت اكتر انسان حبيته يا مينا ارجوكم ادعوله .. ادعوله كان جدع وراجل مع كل الناس".

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