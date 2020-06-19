ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «التعبير والبلاغة والنحو»

حرصا من موقع «صدى البلد» الإخباري على أبنائنا من طلاب الثانوية العامة نقدم لكم المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية ونستكملها بـ«التعبير والبلاغة والنحو» من إعداد الأستاذ / «غريب رمضان غريب» مدرس أول (أ) لغة عربية بمحافظة الجيزة.. أولا التعبير الوظيفي

الرسالة (الرسالة الوظيفية تخلو من العواطف وتكون في عدد معين من السطور) بسم الله الرحمن الرحيم

السيد : ..............................

تحيّة طيّبة وبعد

موضوع الرسالة كما طلبه السؤال في العدد المطلوب من السطور: .........................................

ولسيادتكم وافر التحية

تحريرا في : / / المرسل

كتابة التقرير أ ) يراعى ما يلي: - الهدف من .- المشاركين في ...- الزمان والمكان ووسيلة الانتقال إن وجدت .



إنه في يوم ....... الموافق .......

قمنا بزيارة ..................... وجدنا من الإيجابيات ............. ومن السلبيات .......... ونوصي بــــ...........

مقدم التقرير

المقال: مقدمة ثم موضوع ثم خاتمة

مقدمة قصيرة جاذبة للقارئ ثم الموضوع ثم نختم المقال بحكمة أو نتائج أو حل التعبير الإبداعي لابد أن يكون خمسة وعشرين سطر مقسم علي ست فقرات موضوعات متوقعة 1- رسالة لجيش مصر الأبيض 2/ موضوع عن مشروعات التنمية 3/ وسائل الإعلام 4/ الشائعات /5 العمل مقدمة صالحة لكل الموضوعات قال تعالي( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النلس فيمكث في الأرض) فكر رئيسة لكل الموضوعات 1/ معني الموضوع 2/ الجوانب الأيجابية للموضوع 3/ رأي الدين 4/ دور الحكومة نحو الموضوع

النحو

أ ) - اجعل المصدر المؤول صريحًا ، وأعربه .

المصدر المؤول(أنْ + الفعل) (ما + الفعل ليس به ضمير يعود على ما ) ( أنَّ مفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها) .

المؤول صورته الصريح ما حدث من تغيير أن تسمع القولَ أن + فعل سماع القولِ حذف أن – تحول الفعل للمصدر سمعت ما قلت ما + فعل سمعت قولك حذف ما – تحول الفعل للمصدر أنَّ الحق يقوى أنَّ مع جملتها قوة الحق حذف أنَّ يحول خبرها للمصدر يضاف إلى اسمها أنَّ الحق معي أن الحق سيف وجود الحق معي كون الحقِ سيفا حذف أنَّ خبرها (شبه الجملة أو جامد) نبدأ بكلمة (كون ، وجود) يضاف لاسمها ويكون الخبر منصوبا لكان أو حالا مع كلمة وجود

السؤال الخاص بأسلوب الشرط

الصورة الأولى : اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة أو غير جازمة وللإجابة :

1- تحويل زمن الجملة إلى المضارع دائما ما عدا استخدام " كلما ، لما " يحول للماضي

2- جزم الأفعال المضارعة في فعل الشرط وجوابه إذا كانت الأداة جازمة

3- اقتران الجواب بالفاء إذا كان جواب الشرط (حملة اسمية ، جامد ، جملة طلبية ، سوف ، السين ، قد ، لن ، ما)

4- إذا استخدمت " أي " الشرطية لا بد من إضافتها للاسم

الصورة الثانية : - أن يعطيك الجملة ثم يطلب عمل شيء معين على النحو الآتي :

- اجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء ( يلاحظ بعد دخول الفاء يتحول الفعل المضارع إلى صورة الرفع )

الجملة : (إن تتحدوا تنجحوا في سعيكم) ... ( إن تتحدوا فسوف تنجحون في حياتكم )

- ضع ( أداة جازمة ) مكان أداة غير جازمة ( يلاحظ حول الزمن للمضارع واجزم)

الجملة : (إذا خشيت الله حظيت برضاه ) ...( إن تخش الله تحظ برضاه )

الصورة الثالثة : - ضع أداة شرط جازمة مكان اسم الموصول أو المبتدأ

(يلاحظ تتحول الجمل بعد الموصول والاسم إلى فعل الشرط ويكون مجزوما وجواب الشرط ويكون مجزوما)

الجملة : ( الذين يتمسكون بالفضيلة يعلو شأنهم) ( من يتمسكوا بالفضيلة يعل شأنهم)

الجملة : ( العارفون بالحق يلتزمون به ) .. ( من يعرفوا الحق يلتزموا به )

الصورة الرابعة : - صوب الخطأ في الجمل الآتية : يجب النظر إلى :

1- جزم الأفعال بعد الأداة الجازمة 2- اقتران الجواب بالفاء أو عدم الاقتران

3- جواب الشرط مقترن بالفاء لا تؤثر فيه أداة الشرط

4- الاسم بعد " أي " مضاف إليه مجرور 5- عدم تكرار " كلما " وبعدها الماضي فقط

الصورة الخامسة : استخرج جملة شرط حذف منها فعل الشرط ( نبحث عن جملة تبدأ بــ ( و إلا + جملة)

وتكون الواو عاطفة + إلا (إن الشرطية + لا النافية + فعل الشرط محذوف + الجملة جواب شرط)

السؤال الخاص بالأساليب (التعجب ، المدح والذم ، الاختصاص ، )

- يكون السؤال أ ) ضع كلمة ( ... ) بحيث تكون في أسلوب ... مثال : - " اهتم المسلمون بالعلم "

في التعجب نقول : ما أعظم اهتمامَ المسلمين في المدح : نعم ما فعله المسلمون الاهتمامُ بالعلم

في المدح : حبذا اهتمامُ المسلمين بالعلم ضع كلمة ( السلام ) ( الحرب ) في أسلوب

الأسلوب الخطوات و المثال تعجب ما + ( أعظم ، أروع ، أجمل) + الكلمة المطلوبة معرفة (مفعول به منصوب) أعظم ، أروع ، أجمل + بـــ + الكلمة مجرورة (فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا) مدح حبذا + الكلمة المطلوبة مرفوعة (مبتدأ مؤخر لا يجوز تقديمه على فعله) نعم + ما نفعله + الكلمة المطلوبة مرفوعة (مبتدأ مؤخر يجوز تقديمه على فعله ) إغراء الكلمة المطلوبة معرفة منصوبة (م .به منصوب على الإغراء أو التحذير) + لأنه خير اختصاص ضمير متكلم ويجوز مخاطب + الاسم في صورة من الصور الآتية ( معرفا بأل ، نكرة مضاف إلى معرفة ، الاسم معرفا بأل مسبوقا بلفظ (أيها وأيتها) - الاسم المختص يقع بعد الضمير مباشرة أو في نهاية الجملة لكنه لا يمكن أن يأتي قبل الضمير

صورة الأسلوب وأداته وإعراب الاسم الموضوع في كل أسلوب

الأسلوب صورته إعراب الاسم الاستثناء غير ، سوى مستثنى ( مضاف إليه مجرور) الاستثناء عدا خلا حاشا مستثنى ( اسم مجرور بحرف الجر أو مفعولا به منصوب) الاستثناء ما عدا ما خلا مستثنى (مفعولا به منصوب) الاستثناء إلا مستثنى واجب النصب ( الجملة مثبتة تامة) مستثنى جائز النصب أو بدل من المستثنى منه (منفية تامة) يعرب حسب موقعه في الجملة ( الجملة منفية ناقصة ) التعجب ما أفعل متعجب منه (مفعولا به منصوب) التعجب أفعل بـ متعجب منه (فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا) المدح والذم نعم ، بئس مخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ مؤخر جوازا أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا المدح والذم حبذا لا حبذا مخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ مؤخر وجوبا الاختصاص بعد الضمير مختص (مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا الإغراء و مفرد مغرى به ، محذر منه (مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا) الإغراء و تكرار مغرى به ، محذر منه (مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا) الإغراء و معطوف مغرى به ، محذر منه (مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا) (إياك) إياك الكذب محذر منه مفعول به ثان منصوب (إياك) إياك و الكذب محذر منه مفعول به منصوب أو معطوف منصوب (إياك) إياك من الكذب محذر منه شبه الجملة في محل نصب مفعول به ثان

في جملة الاستثناء

يطلب ضع (غير) مكان (إلا) فإذا كان الاسم بعد (إلا) مجرورا بحرف الجر عند وضع (غير) يسبقها حرف الجر

مثال : لا ترتقي الأمم إلا بالعمل تصبح : لا ترتقي الأمم بــغير العمل

ملحوظة : جملة الاستثناء المنفية وفيها المستثنى منه معرف ومجرور بحرف الجر(من) تكون الجملة ناقصة والاسم بعد إلا يعرب حسب موقعه

مثال : لن أقبل من الأعمال إلا العمل الصالح .. تعرب كلمة ( العمل ) : مفعولا به منصوب

أما إذا جاء المستثنى منه نكرة مجرورا بحرف الجر (من) فحرف الجر زائد وما بعده يعرب حسب موقعه والجملة تامة والمستثنى جائز النصب أو بدل من المستثنى منه .

مثال : لن أقبل من ( أعمال ) إلا العمل الصالح ... تعرب كلمة ( أعمال ) مفعولا به منصوب محلا مجرور لفظا ، وتعرب كلمة ( العمل ) : مستثنى جائز النصب أو بدل من المستثنى منه

أسلوب التفضيل

ملحوظة : اسم التفضيل له صور ( أفعل – الفعلى معرفا بأل – فعلى + معرفة – كلمتي (خير وشر)

حالة اسم التفضيل مثاله حكمه نكرة غير مضاف العلم أبقى من المال يلزم أن يكون مفرد مذكر مهما تغير المفضل نكرة مضاف إلى نكرة العلم أبقى شيء يلزم أن يكون مفرد مذكر مهما تغير المفضل معرف بــ(أل) العلم هو الأبقى يلزم مطابقته المفضل في التذكير والتأنيث نكرة مضاف لمعرفة العلم أبقى الأشياء يجوز الإفراد والتذكير ويجوز المطابقة

السؤال الخاص بتوكيد الفعل المضارع والأمر بالنون وبناء المضارع

يأتي السؤال على بناء الفعل المضارع وتوكيده بالنون على النحو التالي :

1) ضع الفعل المضارع ( ... ) بحيث يكون واجب التوكيد

- كل مضارع واجب التوكيد في حالة واحدة أن يقع جوابا للقسم من غير نفي ولا فاصل

2) - كل مضارع ممتنع التوكيد إذا كان مسبوقا بالنفي أودل على الحال أوفصل عن اللام بفاصل

الجملة : (يجعل) : والله .. لــ + يجعل + نَّ .....

الجملة : (يجعل) : والله + قد ( لا ) ، لــ + سوف + يجعل + الآن ... (تمتنع النون مطلقا)

- الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد مبني على الفتح دائما

3) - يجوز توكيد المضارع إذا سبق بأداة طلب (نهي ، لام أمر ،الاستفهام ، التمني والترجي ، الحث)

4) الفعل الأمر يجوز توكيده مطلقا بنون التوكيد ويكون مبنيا على الفتح

- عند توكيد الفعل بالنون ترد حروف العلة إلى أصلها ولا تحذف أبدا

بناء الفعل المضارع على السكون

- الفعل المضارع يبنى على السكون مع نون النسوة ولا بد أن يسبق الفعل بما يدل على جمع المؤنث الجملة : (يجعل ) .. الطالبات يجعلن ، أنتن تجعلن ، هن يجعلن

السؤال الخاص بــ ( كلا ، كلتا )

- (كلا) تستعمل مع المثنى المذكر فقط ، (كلتا) تستعمل مع المثنى المؤنث فقط

- كلا وكلتا تعربان حسب موقعهما بحركات مقدرة على الألف ما لم تضافا إلى الضمير

- يطلب جعل " كلا وكلتا " ملحقا بالمثنى أو توكيدا معنويا " وهذا يستوجب أن تكون مضافة إلى الضمير (هما) إذا أمكن حذفهما من الجملة فهما توكيد معنوي وإلا يعربان حسب موقعهما

- "الفترتان كلتاهما ضروريتان" توكيد معنوي (يمكن حذفها)

- " العملان كلاهما شريف " مبتدأ ثان (لا يمكن حذفها)

ملحوظة : يطلب دخول " إن " أو "كان" على الجملة وفيها ( كلاهما ) يجب مراعاة هل هي توكيد معنوي أم لا فإذا كانت توكيدا معنويا فإنها تتبع ما قبلها في حكم الإعراب وإذا لم تكن تبقى كما هي ولا تتغير

السؤال الخاص بنصب وجزم المضارع في جواب الطلب وبعد الأدوات :

أولا : تتنوع صورة هذا السؤال في الامتحان ولكن لا بد من معرفة ما يلي :

1) المضارع في جواب الطلب مجزوما أو منصوبا بعد فاء السببية طالما يصح وضعه في جملة الشرط أداتها "إنْ" مثال : كن حذرا تنجُ من الخطر = إن تكن حذرا تنجُ ( الفعل هنا مجزوم )

مثال : كن حذرا تتعرضُ للخطر ..لا يصح قولنا : إن تكن حذرا تتعرض للخطر (الفعل المضارع يكون مرفوعا)

ثانيا : مقارنة الأفعال من حيث البناء والإعراب ونلاحظ : الأمر يكون مبنيا من نفس علامة المجزوم

مثال : - " لتبن مسجدا " " ابن مسجدا " : الأول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ، والثاني مبني على حذف حرف العلة (كل علامة جزم للمضارع علامة بناء الأمر)

ثالثا : يعطي جملة فعلية فيها نصب وجزم ويطلب تثنية وجمع وهي أيضا مرتبطة بعلامات الإعراب

السؤال الخاص ببناء الفعل للمجهول :

- كل فعل ماض يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره (عُرِف - اُعْتُمد - سئل - قرئ - قوبل)

- معتل الوسط تقلب الألف ياء ويكسر ما قبلها (قيل ، بيع ، صين ، بيع)، ويضم أوله عند حذف حرف العلة (زُدتُ)

- المضارع يبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره : " يـُعرَف ، يُسأل ، يُبدأ ، يُبادأ ، يُشاهد "

لاحظ : - يصبح المفعول به المنصوب نائب فاعل مرفوع مع الأفعال المتعدية

الجملة : (تبيد المعلومات فاقدي الهوية) ، " يُباد فاقدو الهوية " " بادأني الصديقُ " .. " بـُودِئتُ بالتحية

- إذا كان الفعل لازما ينوب عن الفاعل ما يلي :

1) الجار والمجرور ( ذهبت إلى المدرسة ) = ذُهِب (إلى المدرسة) شبه الجملة نائب فاعل 2) الظرف المتصرف (ذهبت اليومَ) = ذُهِب اليومُ نائب فاعل 3) المصدر المتصرف ( ذهبت ذهابًا ) = ذُهِب ذهابٌ نائب فاعل لاحظ : الأفعال : استشهد ، احتضر ، توفي .. مبنية للمجهول وبعدها نائب فاعل - الفعل " استشهد " بمعنى طلب الشهادة مبني للمعلوم وبعده فاعل لاحظ : الأفعال (جن – ثلج – غم – امتقع – انتقع – دهش - عني) في صورة المبني للمجهول وبعدها فاعل ملاحظة هامة جدا : الأفعال : تعتبر ، تعد ، يسمى ، يولد :يأتي مبنيا للمجهول غالبا ويعرب ما بعده نائب فاعل ومفعول به ثان تعتبر الديقراطية صفة الشعوب وتعد الحرية ثمرتها ويسمى ذلك كله رقيا

السؤال الخاص بتأنيث الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل

- يكون الفعل واجب التأنيث في حالتين

الأولى : إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث حقيقي " يلد أو يبيض " لا يفصل عن الفعل بأي فاصل ويكون مفرد مؤنث ، مثنى مؤنث ، جمع مؤنث سالم فقط مثال : حضرت الطالبة ، عوقبت المهملة ، ماتت البقرة

الثانية : - الفعل جائز التأنيث مع : - المؤنث المجازي ما ليس عاقلا - وجود فاصل بين الفعل والفاعل

- إذا كان الفاعل أو نائبه جمع تكسير مطلقا - الفاعل مع (نعم وبئس)

السؤال الخاص بـــ " بين نوع الحرف

1) الواو في كلمة ( ... ) : حرف الواو في نهاية الكلمة يكون واحدا من ثلاثة

- واو الجمع وهي فقط مع جمع المذكر السالم ( معلمو ، مدرسون ، قادرون ... )

- واو الجماعة وهي فقط مع الفعل بمعنى (هم ، أنتم) ( اعملوا = أنتم ، يقولون = هم ... )

- الواو من حروف الكلمة الأصلية وتكون فقط مع الأفعال معتلة الآخر ومشتقاتها المفردة

الجملة : - " ادعوا ( الواو ضمير ) الله - العاقل يدعو (الواو حرف أصلي) للخير

وكذلك الياء ( ياء الجمع والتثنية ، ياء المخاطبة والمتكلم ، ياء العلة ، ياء النسب )

سؤال خاص بإعراب الكلمات الدالة على التوكيد المعنوي (نفس ، عين ، كل ، جميع)

- هذه الكلمات جميعا تكون توكيدا معنويا في حالة واحدة فقط وهي أن تتصل بالضمير ويطابق المؤكد بدون فاصل ويمكن حذفها ، وإذا فقدت شرطا تعرب هذه الكلمات حسب موقعها في الجملة :

سؤال خاص بـ( كم ) الخبرية والاستفهامية

الخبرية : تمييزها (مفرد أو جمع) مجرور ويكون مسبوق بـ" من " أو مجرور بالإضافة

- كم من ليالٍ عشتها ألما ، كم سنينَ مضت ، كم يوم حزين ، كم من كتابٍ أضر .

الاستفهامية : تمييزها دائما مفرد ومنصوب ، فإذا سبقت كم بحرف الجر جاز في تمييزها النصب والجر - كم عاما مضى ؟ - كم مشكلةً تضافرت ؟ - من كم عاما ، عامٍ ؟

سؤال خاص بالمنقوص الاسم آخره ياء ، والمقصور الاسم آخره ألف

غالبا يكون السؤال خاطب بالعبارة المثنى والجمع أو ثن واجمع ما يلي : للإجابة لاحظ ما يلي :

1) ياء المنقوص تثبت مع المثنى وجمع المؤنث مطلقا ، وتحذف مع جمع المذكر مطلقا

الجملة : أنت ساع إلى الخير . مفرد مذكر - أنتِ ساعية في .. مفردة مؤنثة

- أنتما ساعيان ، ساعيتان .. للمثنى بنوعيه - أنتم الساعون تحذف الياء وجوبا

2) ألف المقصور الرابعة فأكثر تقلب ياء مطلقا مع المثنى وجمع المؤنث ، وتحذف مطلقا مع جمع المذكر

الجملة : " أنت الأعلى شأنًا " مفرد مذكر - أنتِ العليا شأنا .. مفردة مؤنثة

- أنتما الأعليان شأنا .. مثنى مذكر - أنتما العلييان شأنا ... مثنى مؤنث

- أنتم (الأعليون) ثم تحذف الياء وجوبا فتصبح " الأعلون " شأنا - أنتن العلييات شأنا

سؤال خاص بإدخال أفعال المقاربة والرجاء والشروع على الجملة

مطلوب منك ثلاثة أشياء : الأول : الأفعال تكون في زمن الماضي دائما الثاني : يحول الخبر مهما كانت صورته إلى المضارع ويقترن بـأن ما لم يكن من أفعال الشروع فيمتنع الثالث : يصبح اسمها مرفوعا

الجملة : (مصر متحضرة) - أوشكت مصرُ " أن تتحضر "

الجملة : " إن المؤمنين موفقون " - عسى المؤمنون " أن يوفقوا "

السؤال الخاص بالعدد :

1) الأعداد من ( 3 ، 10) : تخالف دائما وتمييزها لازم يكون جمع مجرور

- ثلاثة ، أربعة ، خمسة .... + اسم جمع مجرور مذكر - ثلاث ، أربع ، خمس ، ست .... + اسم جمع مجرور مؤنث

2) (13 ، 19) الجزء الأول يخالف والثاني يطابق- مبني على فتح الجزأين وتمييزها مفرد منصوب

ثلاثة عشر ، أربعة عشر ، خمسة عشر ... + اسم مفرد منصوب منون مذكر

ثلاث عشرة ، أربع عشرة ، خمس عشرة ... + اسم مفرد منصوب منون مؤنث

3) الرقم (11) يطابق بالجزأين وهو مبني على فتح الجزأين في محل

4) الرقم (12) يطابق بالجزأين : اثنان تعرب إعراب المثنى وعشر مبني لا محل له

5) العدد على وزن فاعل يطابق دائما الواحد (الحادي) ، الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ...... مع المذكر الواحدة (الحادية) ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ..... مع المؤنث

السؤال الخاص بإعراب الضمائر المتصلة

الضمير مع الفعل مع إن واخواتها مع الاسم مع حرف الجر ـه ها ـهما ـهم ـهن ، ـكَ ـكِ ـكما ـكم ـكن ، نــي نــا في محل نصب مفعول به في محل نصب اسم إن في محل جر مضاف إليه في محل جر اسم مجرور وا ـنَ ـتُ ـتَ ـتِ ـتما ـتم ـ تن ـــا تأتي هذه الضمائر مع الأفعال فقط وتكون في محل رفع ( فاعل ، نائب فاعل ، اسم كان وكاد

ملاحظة : قد تكون الهاء حرفا أصليا فانتبه جيدا مثال : وجه ، نبه ، كره ...

سؤال خاص بالمشتقات : ويكون على صور منها

أولا : صغ من الفعل ( ... ) المشتق ... نتعرف نوع الفعل (ثلاثي أو غير ثلاثي) ثم نصوغ المشتق

- الثلاثي : (اسم الفاعل ) فاعل ، فاع .... المبالغة (فعيل فعول فعال مفعال فعل )

اسم المفعول :(مفعول ، مفعل من المعتل الوسط ، مفعول مع تشديد الواو والياء من معتل الآخر)

- غير الثلاثي : صورة المضارع مبدوءا بالميم المضمومة وكسر أو فتح ما قبل الآخر

المثال : اسم المفعول من " أضاء" ... مـُضاء واسم الفاعل " مضيئ "

ثالثا : إعراب ما تحته خط فيكون ما بعد اسم الفاعل إما فاعلا أو مفعولا به وقد يكون مضافا إليه ، وما بعد اسم المفعول نائب فاعل غالبا وقد يكون مضافا إليه أو مفعولا به .

لاحظ : قد يختلط الأمر بين المشتق العامل والجملة الاسمية الواقعة خبرا فانتبه

مثال : - " الصمود العربي (شامخ الرايات) " - الخبر هنا مفرد

- " الصمود العربي (راياته شامخة) " ... - الخبر نوعه جملة اسمية سؤال هام جداااااااا : 1) ضع مشتقا مناسبا مكان الفعل الذي تحته خط (الفعل في الجملة) - ضع أداة الاستفهام (هل) قبل الجملة - حول الفعل إلى اسم الفاعل أو المبالغة أو المفعول (نكرة منون رفعا فقط) - يعرب المشتق دائما : مبتدأ مرفوع والاسم المرفوع (فاعل أو نائب فاعل) مرفوع سد مسد الخبر مثال : هل سامعٌ الرجلُ الخبرَ - هل مسموعٌ الخبرُ

خاص برسم الهمزة والمد :

حرف المد .. (آ ) متى ترسم ( لماذا) - المد يرسم دائما لاجتماع همزتين الأولى متحركة بالفتح والثانية ساكنة : أ أداب = آداب ، أأمان = إيمان - اجتماع همزة مع ألف مد أ اخى = آخى

- سبب رسم الهمزات (سائل – بيئة – تساءل – تساؤل)

أفضل طريقة للإجابة أن تذكر مباشرة حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها ولا تنس أبدا أن الألف ساكنة

السؤال الرابع : خاص باسم المرة واسم الهيئة .

اسم المرة : من الثلاثي : اسم على وزن (فَعْلَة) بفتح الفاء واللام (هجمة ضربة شربة ثورة دورة بيعة خيبة )

- إذا تشابه المصدر مع اسم المرة توصف اسم المرة بكلمة واحدة (خيبة واحدة رحمة واحدة)

اسم المرة من الفعل غير الثلاثي : صورة المصدر الصريح ونلحق به تاء التأنيث المربوطة

أعطى – إعطاء – إعطاءة ، انطلق – انطلاقا – انطلاقة

فإذا تشابه المصدر الصريح مع اسم المرة توصف اسم المرة بكلمة واحدة (إقال – إقالة واحدة)

اسم الهيئة : من الثلاثي على وزن (فِعْلَة) كسر الفاء وفتح اللام

ومن غير الثلاثي نفس صورة اسم المرة لكن لا بد من أن تضاف أو توصف بما يبن نوعها

انطلق = المصدر = انطلاقا = اسم المرة انطلاقة = اسم الهيئة انطلاقة الأسد .

الكشف في المعجم

طريقة الكشف في المعجم تحتاج إلى تجريد الكلمة من كل زيادة ورد الألف إلى أصلها (الواو – الياء)

1- نصوغ الكلمة على (فَ عْ ل) = قال = قَوْل – باع = بَيْع 2- اسم المرة (فَعْلَة) ، والمفعول المطلق

أ) الكشف في المعجمك : يكون في مادة (فعل) باب الفاء فصل العين مع اللام

ب) الكشف في القاموس : يكون في مادة (فعل) باب اللام فصل الفاء مع العين

أشهر ما ورد من كلمات في المعجم

الكلمة معجمها الكلمة معجمها الكلمة معجمها الكلمة معجمها الدائم دوم الموقن ي ق ن السامي س م و تكافئ ك ف أ قواه ق وي الميدان م ي د استطعنا ط وع الاتصال و ص ل حياة ح ي ي مستقل ق ل ل تتخذ أ خ ذ الصفة و ص ف الحقة ح ق ق تداعيات د ع و اضطراب ض رب الناجين ن ج و يحتاج ح و ج يسيغه س و غ طال ط و(ي) ل التقوى و ق ي استبان ب ي(و) ن اصطلاح ص ل ح تآزر أذر سياحة س ي ح تنمية ن م و (ي) التاريخ أ رخ الرخاء ر خ و(ي) سياسة س وس فائقة ف وق مرآة ر أي الشكوى ش ك و (ي) رياضة رو (ي) ض اضطراب ، اضطلاع ... ضرب ، ضلع اصطلح ، اصطبغ ... صلح ، صبغ اتفاق ، اتقاء ، اتخاذ .وفق ،وقي، أخذ ميناء مائدة ميقات .وني ، ميد ، وقت انحياز اختيار ارتياد اعتياد حوز ، خير، رود ، عود يجب يقف يعد يصل .. وجب وقف وعد وصل

ملاحظات في الإعراب

متى تكون الكلمة التي تحتها خط (مضاف إليه)

أولا : إذا تتابع اسمان الأول فيهما نكرة والثاني معرفة يكون الثاني دائما مضافا إليه (رجل العالم)

ثانيا : إذا تتابع اسمان الأول نكرة والثاني نكرة بشرط لا يصح تنوين الأول ولا تعريفه ( رجل علم )

ثالثا : أن يقع الاسم بعد كلمة مما يلي : (كل - جميع - نفس - عين - كلا - كلتا - غير - سوي - بعض - مثل - الظروف - أي- دون - ابن - ابنة - ذو- ذوو - أولو - ذات - ذوات)

متى تكون الكلمة التي تحتها خط (فاعل) :

- إذا وقع المصدر أو الاسم بعد : " ينبغي . يجب . يجوز . يحسن . يلزم . يمكن - يشيع - ينتشر - ينحسر "

- إذا وقع الاسم بعد الأفعال الدالة على الطباع "شجع - عظم - جبن - صبر - جزع - كرم - برع - أخفق - فشل "

- إذا وقع الاسم بعد الفعل المتصلة به ياء المتكلم

تكون الكلمة التي تحتها خط (حالا) :

- إذا كانت الكلمة نكرة منصوبة تصف معرفة في جملة فعلية

- (أولًا ثانيًا ثالثًا أخيرًا معا جميعًا قاطبةً كافةً عامةً سويًا دائمًا خصوصًا وخاصةً )

بعد صيغة الاستفهام التعجبي ما لَـ…؟! مثال : مالك مغرمًا بحب اللعب ؟

وحـد + ضمير " وحده ، وحدك ، وحدها ، وحدي ... " ).

تكون الكلمة التي تحتها خط (مبتدأ مؤخر) ؟

إذا سبقتها شبه الجملة المتممة لها في المعنى سواء كان الاسم نكرة أم معرفة

في الشرق موارد عظيمة وعند شبابه القدرات اللازمة للإفادة منها أو أن يقع الاسم بعد (هنا -هناك -ثَمَّ - ثَمَّـة- لولا - إنما - بخاصة ) الاسم الواقع بعد الضمير في غير الاختصاص سواء كان نكرة أم معرفة يعرب خبر مرفوع

الجمل التي لا محل لها من الإعراب

نوع الجملة المثال جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب الذي " يكذب " منافق جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب والله : ليخرجن الكاذبون " - جملة جواب الطلب لا محل لها من الإعراب ارحم الناس يرحمك الله جملة الابتداء لا محل لها من الإعراب الفهم الفهم جملة جواب الشرط غير الجزم لا محل لها من الإعراب إذا نجا فقد عاش جملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من متى ينج يعش بسلام الجملة الاعتراضية لا محل لها العلم - وهو ضد الجهل - ثروة لا تزول

أولًا : ألفاظ تعرب مفعولًا بـه منصوبًا لفعل محذوف (الاسم المختص - المغرى به - المحذر منه (.

ثالثًا :ألفاظ تعرب مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف :

(خصوصًا وخاصةً في وسط الجملة - أيضًا - حقًا - سبحان الله - معاذ الله -عجبًا).

رابعًا :ألفاظ تعرب نائبًا عن م المطلق : (جدًا - جيدًا- قليلًا - كثيرًا -طويلًا - حثيثًا - بطيئًا - سريعًا )

خامسًا: ألفاظ ما بعدها مفعولًا به: (ماخلا - ماعدا - ما أفعل - خصوصًا - خاصةً - خصيصًا )

ألفاظ يعرب الاسم النكرة بعدها تمييزًا والمعرف يعرب فاعلا :

(زاد - ازداد - قل - نقص - اشتد َّ - كفي - طاب - طال - فاض - اشتعل - استشاط - نعم بئس - حبذا - لا حبذا - الوزن - الكيل - المساحة - العدد- كم - خير- شر - النداء التعجـبي - النكرات المنصوبة بعد لاسيما وبعد صيغ التعجب ، والنكرة المنصوبة بعد الاسم المنسوب )

الأفعال الناسخة : ( كان واخواتها – كاد وأخواتها)

كان ، أصبح ، صار ، أضحى ، أمسى ، ظل ، بات ، أمسى ) (ما زال ، مافتئ ، ما برح ، ماانفك) ( ما دام) . وتأتي هذه الأفعال تامة ويعرب ما بعدها فاعلا إذا كان الاسم معرفا وانتهى عنده الكلام .

المبني من الأسماء : (1) جميع الضمائر سواء كانت منفصلة أم متصلة .

(2) الأسماء الموصولة [ الذي ،التي ،الذين ،اللآتي ،اللائي ]ويُعرَب(اللذان ،اللتان).

(3) أسماء الإشارة [ هذا ،هذه ،هؤلاء ،ذلك ،تلك ،أولئك]ويُعرَب(هذان ،هاتان).

(4) أسماء الشرط [من ،ما ،مهما ، متي ،أيان ،أين ،أني ،أينما ،حيثما ،كيفما) (أيُّ ) معربة

(5) أسماء الاستفهام [ أين ، كيف ، متي ، ما ، من ] .

(6) بعض الظروف [ حيثُ ،الآن ، مذ ، منذُ ، أمسِ ، ضدَّ ، شطر ، إزاء ، تجاه ، ..... ]

1) اسم الإشارة والاسم الموصول بعد المعرفة يعربان نعتا (الطالب الذى - الطالب هذا(

2) الأسماء الخمسة (أب - أخ - عم - فو - ذو) ترفع بالواو ،وتنصب بالألف وتجر بالياء.

3) ملحقات المثنى (اثنان – اثنتان – كلا – كلتا(

4) ملحق جمع المذكر(أولو - بنون - أهلون - سنون - عالمين - أرضون- ذوو - العقود)

5) ملحقات جمع المؤنث (أولات – ذوات – عرفات – عنايات – أذر عات)

6) أفعال تنصب مفعولين : ( ظن ، حسب ، زعم ، خال ، رأ) + اتخذ ى ، علم ، وجد ، جعل )

(كسا ، ألبس ، منح ، منع ، أعطى ، وهب سأل ، سلب ، حرم ، حبا ، اعتبر ، عدَّ

البلاغة

قبل أي شيء اقرأ الأبيات جيدا وحاول أن تحدد موضوعها حيث يدور حول

أ ) الوطن والمجتمع : فتكون عاطفة الشاعر غالبا واحدة مما يأتي :

1) الحب والنتماء 2) الاعتزاز والفخر 3) الحث والنصح 4 ) الثورة والغضب 5) الحزن والحسرة

تتعرف عليها من خلال الألفاظ وبعد أن تحدد العاطفة صغ هذا السؤال

س) لماذا يشعر الشاعر بهذه العاطفة ؟ أو كيف عبر الشاعر عن هذه العاطفة ؟

الإجابة التي تجيب بها من الأبيات تكون هي الفكرة

ملحوظة : الفكرة أوالعاطفة هي الإجابة على السؤال الخاص بالقيمة الفنية والأثر في المعنى

أولا : أسئلة خاصة بمضمون الأبيات وصيغها :

ما الفكرة - المعانى والأفكارالجزئية أو الكلية - الترابط الفكرى – وضح – اشرح – انثر- ماتجربة

للإجابة اكتب: يتناول الشاعر فى الأبيات السابقة (اكتب شرحا موجزا للأبيات)

ثانيا : أسئلة خاصة بعاطفة الشاعر وأثرها على (الألفاظ والتعبير والخيال ) وصيغها:

ماالعاطفة ، الشعور، الإحساس ، الوجدان ، الحالة النفسية ، عبرعما جاء فى الأبيات من مشاعروأحاسيس .

- للإجابة اكتب : الشعر يعتمد على الخيال فهو أساسه ويعتمد على العاطفة التى تعطى الشعر حرارته وروحه وحيويته والوجدان هو العنصر الذي يحقق للتجربة الصدق الشعوري وبالنظر فى الأبيات نجد أنه تسيطر عليه عاطفة (العاطفة).

سؤال خاص بامتزاج الفكر بالوجدان وله صيغ عديدة للإجابة : الشعر الجيد نتاج امتزاج الفكر والوجدان معا فالوجدان يعطي للتجربة عنصر ذاتيتها والفكر يضمن لها الدقة وتنسيق الخواطر والصور وبناء القصيدة بناء محكم فالشاعر يفكر بقلبه ويشعر بعقله و في هذه الأبيات تسيطر عليه عاطفة ( ....... ) وهو يتحدث عن ( ....شرح الابيات.... )

ثالثا : أسئلة خاصة بالعاطفة وأدلة عليها من الأبيات : مثل (الألفاظ ـ الكلمات ـ الصورالتعبيرية )

- للإجابة : العاطفة المسيطرة علي الشاعر هي ( اذكرالعاطفة) و جاءت قوية وجياشة ومعبرة عن الحالة النفسية التي يمر بها :ولقد جاءت ألفاظ الشاعر وتعبيراته دالة على عاطفته وصدى لعاطفته ومعبرة عنها وخادمة لها فالألفاظ وعاء العاطفة مثل(اذكر كلمات وألفاظا من الأبيات تدل على العاطفة)

رابعا : أسئلة خاصة بالمحسنات البديعية وصيغها :

استخرج : محسنا ، لونا بديعيا - جمالا لفظيا - زخرفة أو زينة لفظية .

المطلوب : استخرج بالترتيب التالى : (طباق ـ مقابلة ـ جناس - تصريع ـ حسن تقسيم ـ التفات)

ملحوظة هامة : عندما يسألك عن القيمة الفنية والأثر في المعنى .

1ـ الطباق والمقابلة : يوضح المعنى ويقويه ويؤكده ويرسخه فى ذهن المتلقى + إيحاء الجملة .

2ـ التصريع والازدواج وحسن التقسيم والسجع والجناس :يعطى الأذن جرسا موسيقيا + إيحاء الجملة

سادسا : أسئلة خاصة بأسلوب القصر وصيغها :

استخرج من الأبيات أسلوب قصر وبين وسيلته (طريقته / أداته / نوعه) ، ووضح قيمته

للإجابة : ابحث عن جملة فيها (إنما ـ أنما ـ مبتدأ وخبر معرفتان أحدهما معرفا بأل ـ تقديم وتأخيرـ نفى واستثناء ـ عطف بـ: بل ـ لا ـ لكن) قيمته الفنية وسرجماله (التوكيد والتخصيص والاهتمام) ثالث عشر : سؤال خاص بموسيقا الأبيات إذا كان السؤال خاصا بموسيقا الأبيات كلها فتكون الإجابة كالآتي : الموسيقا الخارجية متمثلة في وحدة الوزن والقافية والتصريع ( وتكون وحدة التفعيلة في الشعر الحر) الموسيقا الداخلية الظاهرة في المحسنات والخفية في الألفاظ الموحية والصور الرائعة والعاطفة الصادقة إذا كان السؤال خاص بموسيقا بيت واحد : يكون في البيت محسن لفظي (تصريع – جناس – حسن تقسيم) سؤال خاص بالوحدة العضوية

للإجابة : تحققت الوحدة العضوية في الأبيات من خلال

1) – وحدة الموضوع : حيث تدور الأبيات حول موضوع ( ............... )

2) – وحدة الجو النفسي : حيث تسيطر على الشاعر عاطفة ( ............. )