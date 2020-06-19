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فن

في عيد ميلاده .. ماذا قال أحمد مكي عن فترة مرضه والفيروس الذي هدد حياته

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:25 م
أحمد مكي
أحمد مكي
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آيه عاطف
يحل اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، عيد ميلاد الفنان أحمد مكي، الـ 42، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.

وتعرض أحمد مكي، في سنة من السنين لوعكة صحية خطيرة ولم يعلن عن تفاصيل مرضه للجمهور إلا بعد شفائه تمامًا. 

وقال مكي في تصريحات إعلامية : "إن الفيروس اللي جالي مالهوش أي علاج في الدنيا، وانتقلي عن طريق تبادل زجاجات مياه الشرب مع الفريق الذي كنت أتدرب معه على البوكس، وكان لازم أخد كل حاجة بالوريد علشان أعرف أتغذى، وكنت بنام حوالى 18 ساعة في خمول رهيب".

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وأضاف: "محنة المرض هذه أسقطت لي الكثير من الأقنعة المزيفة وكشفت عن معادن آخرين"، مؤكدا أنه ليس لديه أصدقاء مقربين من الوسط الفني.

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