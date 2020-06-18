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فن

أحمد مكي يستعيد ذكرياته مع فيلم لاتراجع ولا استسلام.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:46 م
فيلم لا تراجع ولا
فيلم لا تراجع ولا استسلام
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محمد بدران _ اسماء الحسيني
شارك أحمد مكي متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو من فيلم لاتراجع ولا استسلام الذى عُرض في عام 2010"

وظهر خلال الفيديو احمد حلمى برفقة ماجد الكدواني من أحداث الفيلم وعلق قائلًا "مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف".

فيلم "لا تراجع ولا استسلام" بطولة أحمد مكي ويشارك في بطولته كل من دنيا سمير غانم وماجد الكدواني وعزت أبوعوف ودلال عبد العزيز وغسان مطر".

وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

وينتظر أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، التي كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو.



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