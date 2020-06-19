AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وحشتيني أوي.. رسالة مؤثرة من وفاء عامر لـ رجاء الجداوي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:34 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
آيه عاطف - محمد نحلة
حرصت وفاء عامر، على التعبير عن حبها للفنانة رجاء الجداوي ومساندتها خلال أزمتها الأخيرة في التعافي من فيروس كورونا المستجد.

نشرت وفاء عامر، صورة لـ رجاء الجداوي، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"وحشتيني اوي يا رجاء ربنا يتم شفاكي علي خير".

يذكر أن أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، نشرت صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وأمها تقبلها، وعلقت عليها قائلة: «يا رب». 

إقرأ أيضًا:

من جهة أخرى، أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة أمس الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتحية العكسرية.. وفاء عامر تنعي شهداء حادث بئر العبد

ادعوا لحبيبتنا.. آيتن عامر تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

على طريقتها.. وفاء عامر تحتفل بعيد الفطر مع والدتها وشقيقتها.. شاهد

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

إياكم وفجر الخصومة.. وفاء عامر تحذر متابعيها من النفاق.. فيديو

مش قادرة أصور.. وفاء عامر تستغيث من عدم توافر الترمومتر في الصيدليات

ترشيحاتنا

بعد ندمها على إفساد وجهها.. الجمهور يطارد حلا شيحة

تكاثر البكتيريا أبرزها.. تعرف على أضرار فلاتر المياه

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن اقتراب ظهور 3 لقاحات لـ كورونا.. أيتن عامر تطالب الدعاء لرجاء الجداوي.. الزمالك يتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل

لحظة جنان.. اعترافات حلا شيحة تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن انفصالها.. فيديو

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ