وحشتيني أوي.. رسالة مؤثرة من وفاء عامر لـ رجاء الجداوي





نشرت وفاء عامر، صورة لـ رجاء الجداوي، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"وحشتيني اوي يا رجاء ربنا يتم شفاكي علي خير".





يذكر أن أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، نشرت صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وأمها تقبلها، وعلقت عليها قائلة: «يا رب».





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من جهة أخرى، أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة أمس الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما.



