مفيد فوزى: عبد الحليم حافظ استعد لآخرته وكان يزور قبره قبل وفاته

قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن عبد الحليم حافظ، كان يستعد لآخرته من خلال إعداد مقبرته واختيار الرمال الموجودة بها والباب الخاص بها.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن عبد الحليم كان يشعر بأنه سيذهب للقبر الذي أعده في البساتين، كما كان يستشعر قرب الرحيل ويجرى زيارات عديدة لقبره.
وتابع فوزي أن عبد الحليم حافظ كان يقول جملة تنزل على الأذن كالصاعقة وهي، «تفتكر السنة القادمة هيكون عندي عيد ميلاد».
وأشار فوزى إلى أن عبد الحليم حافظ كان يتشاءم من عيد ميلاده ولا يحتفل به.