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برلمان

برلمانى: التأمين الصحى للسائح يؤكد اتجاه الدولة لتنمية السياحة

السبت 20/يونيو/2020 - 04:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
أشاد أحمد العوضى عضو مجلس النواب، بجهود الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا والحفاظ على الاقتصاد، قائلا:" طلب وزير السياحة بإعطاء السائح تأمين صحي ساري المفعول يؤكد نية الدولة لتنمية السياحة مره اخرى.

وقال "العوضى" لـ"صدى البلد"، إن اتباع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فى وضع ضوابط وإجراءات احترازية قوية لمنع انتشار الفيروس حال وصول السائحين لمصر أمر ضروري ومهم للغاية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توفير للسائح تامين صحى يؤكد أيضا حرص الدولة على الحفاظ على كل من يخطوة خطوة واحدة داخل مصر من تامين صحى .

وكان ذلك بعد أن أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أنه سيتم البدء في استقبال أعداد قليلة من السائحين من دول معينة، منوها إلى أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة.

نوه العناني إلى أن ن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.

وأشار وزير السياحة إلى  أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي.

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