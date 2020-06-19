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باحث تكنولوجيا بيولوجية: سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، حقيقة ما يتردد بشأن تسبب سمك السلمون لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وأكد الوعري، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان من بكين، مساء اليوم الجمعة، أن هناك احتمالين بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد من سمك السلمون، مضيفا إما بسبب تلوث السمك المستورد نفسه، أو من أشخاص مصابين بالفيروس الخطير.


وأشار أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية إلى أن سمك السلمون لا يُسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ما يشاع ليس له أي أساس من الصحة ومجرد كلام غير حقيقي.

وفي السياق نفسه أكد أخصائي جراحة الصدر، أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بكين يظهر أن الإصابات عابرة.
  
وأكد الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، أن دولة الصين تعمل على 5 لقاحات بشأن فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية بشأن التجارب السريرية فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد.

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