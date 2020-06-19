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أول رد من الصحة على زيادة إصابات كورونا: ما زلنا في المعدلات الآمنة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا بمصر، قائلا: "ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا".

وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء  دي أم سي " الذي يقدمه الإعلامي  رامي رضوان على شاشة قناة dmc، أن معدل الزيادة الأسبوعية لإصابات كورونا لا يزال فى المعدلات الأمنة، مشيرا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة.
 
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، موضحا أن ماتم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي غير صحيح.

وأعلن مجاهد عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لأصحاب الأمراض المزمنة بدءا من الغد في 8 محافظات، مؤكدا أن القوافل الطبية جزء من مبادرة 100 مليون صحة التي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.
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