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فن

الدنيا لو جارحة لونها بفرحة... شيماء سيف تطمئن جمهورها بصورة بعد تعرضها لحادث

السبت 20/يونيو/2020 - 12:42 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت معلقه علي الصورة : الدنيا لو جارحة لونها بفرحة 

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

القمر ربنا يحميكي ، الف حمدللة بسلامتك ،انتي فرحتنا يا شيمو

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يذكر ان تعرضت الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر لحادث سير قبل قليل.

ونشرت شيماء سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام " فيديو يظهر تهشم السيارة في الحادث.

وعلقت شيماء سيف قائلة: "يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

تخوض شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة ويحمل اسم مؤقت "بالقوة"، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، تمهيدا لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.

ومن المقرر تقديم "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3"، من خلال ثلاثة قصص كل واحدة من 15 حلقة على أن يكتب القصة الأولى السيناريست أحمدى محمدى والثانية السيناريست أمين جمال، وجار اختيار مؤلف للثالثة، وتم الاستقرار على المخرج وليد الحلفاوى لتولى مهمة إخراج العمل.

وفى سياق آخر تشارك شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائيًا، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.
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