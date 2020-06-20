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على أهبة الاستعداد.. وزير الطيران: مطار الغردقة جاهز لاستقبال السائحين.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:07 ص
محمد منار، وزير الطيران
محمد منار، وزير الطيران
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اسراء صبري
قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الوزارة توجهت إلى مطار الغردقة، الذي يعد مقصد سياحي هام للسائحين، لافتا إلى أن المطار على أهبة الاستعداد، وفور الوصول إلى المطار وجدنا الكاميرا الحرارية.

وأضاف "منار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الكاميرا الحرارية تعمل على إلتقاط درجة حرارة الراكب أو الجروب، وأيضا بتقوم بمتابعة عملية ارتداء الكمامات من جانب السائحين أو العمال، وفي حالة عدم ارتدائهم الكمامة أو وجود ارتفاع في درجات الحرارة بتقوم بتفعيل الإنذار للتحذير.

وأوضح وزير الطيران المدني، أن في حالة ارتفاع درجة حرارة راكب، بيقوم العاملين بالحجر الصحي بالتعامل مع الحالة، مشيرا إلى أن الوزارة تباعت إجراءات التباعد الاجتماعي في المطار، من حيث التباعد عن تسليم الشنط، وتطهير الشنط عند الوصول.

وتابع: تابعت الوزارة عملية تطهير السيور وأيضا تأكدت من مقاعد الإنتظار ومن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأيضا تابعنا كيف يقوم المسافر بالتقدم من أجل تقديم جواز السفر في المطار.

وأكد على أن الطاقم بالكامل والمسافرين يرتدون الكمامات علي الطائرة، مشيرا إلى أن المطار مشرف للغاية، كما أن الأسواق الحرة هناك على أعلى مستوى، وأيضا الداخلية والحجر الصحي، وشدد على دقة وجمال المطار.
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