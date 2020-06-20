بداية شهر يوليو.. وزير الطيران يكشف موعد بدء التشغيل السياحي للأفواج..فيديو

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء اجتمعت وقررت أن يكون في بداية شهر يوليو، متابعا أن 7/1 بدأ التشغيل بالنسبة لكافة مطارات الجمهورية، بالإضافة إلى بدأ التشغيل السياحي للأفواج السياحية على المحافظات السياحية، وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.



وأضاف "منار"، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة استعدت في جميع مطارات الجمهورية بوجود كلا من الكاميرات الحرارية وإماكن التباعدالاجتماعي والمطهرات.



وأوضح أن العمال بالمطارات تم تدريبها، معقبا: بأذن الله نكون على أهبه التشغيل والاستعداد..احنا مطارتنا جميلة وكل أماكنا جميلة".



وتابع: أن شاء الله الراكب يشرفنا في مصر وتعود حركة الطيران كما كانت عليه، لافتا إلى أنه متفائل من حركة السفر للمصريين خلال الفترة القادمة، وأن الأزمة دي تعدي على خير.



وأشار إلى أن بالنسبة للعلاقات العامة في شركة مصر للطيران وشركة ميناء بمطار القاهرة فهم مدربين على أعلى مستوى، وهم في إنتظار الراكب ذهاب وأياب.



ولفت إلى أنه من الأفضلأن يصل الراكب إلى المطار مبكرا من أجل القيام بكافة الإجراءات خاصة وأن تلك الإجراءات جديدة على الراكب.



وواصل قائلا: الراكب على دماغنا من فوق، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران أوضحت أنه سيكون هناك بعض التسهيلات والبرامج والتحفيزات على التذاكر الفترة القادمة.