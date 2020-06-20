وزير السياحة: وكالة السفر العالمية صدقت على قوانين الضوابط الخاصة بالفنادق..فيديو

وتابع : توجهنا إلى الأوتيل من أجل رؤية كيف يتم التعامل بداخله، من حيث الدخول والمطاعم وحمامات السباحة، مشيرا إلى أن أصحاب الفنادق اجتهدوا وأضافوا بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على عملهم والسائحين.



وأضاف وزير السياحة والآثار، أن هناك فندق لا يوجد لديه "منيو للطعام" بل هناك كود متواجد على الطاولة ومن خلال كاميرا الموبيل تظهر قائمة الطعام، ومن ثم يقوم بالاختيار ثم يصل إليك الطعام بدون أي تعامل مع أحد تقريبا.



وأشار إلى ان الحجز يتم إلكترونيا من خلال الأكواد، متابعا: شوفت المطاعم والمطابخ والعمال، وقعدت مع الشيف في المطبخ وقالي أنه بيروح كل 60 يوم وأنه مش متضايق لأن دا بيدور على الصالح العام".



وشدد على أن جميع العاملين حريصين على صحتهم وصحة المكان، لافتا إلى أن وكالة السياحة والسفر العالمية صدقت على قوانين الضوابط الخاصة بالفنادق والسياحة.



ولفت إلى أن هناك بعض الشكاوى نتيجة إعطاء التراخيص إلى 350 فندق من أصل 1200، متابعا: متفهم طبعا الفنادق التى لم تحصل حتى الآن على التراخيص، ولكن مش هندي الترخيص إلا للفندق إلى هيكون بيطبق الاشتراطات.

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة وجهت الدعوة لأكثر من 35 مراسل أجنبي ومحلي وأقليمي، من أجل رؤية ضوابط السياحة التي قامت بها الوزارة، متابعا: حبينا الناس تشوفها على الطبيعة أفضل من التقارير".وأوضح "العناني"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة توجهت في البداية إلى مطار القاهرة لرؤية الضوابط السياحية، معقبا شوفنا التعامل على الطائرة، شوفنا التفتيش، والجوازات وتعقيم الشنط علي السيور.