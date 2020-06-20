AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير السياحة: وكالة السفر العالمية صدقت على قوانين الضوابط الخاصة بالفنادق..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:39 ص
خالد العنانى، وزير
خالد العنانى، وزير السياحة والآثار
Advertisements
اسراء صبري
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة وجهت الدعوة لأكثر من 35 مراسل أجنبي ومحلي وأقليمي، من أجل رؤية ضوابط السياحة التي قامت بها الوزارة، متابعا: حبينا الناس تشوفها على الطبيعة أفضل من التقارير".

وأوضح "العناني"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة توجهت في البداية إلى مطار القاهرة لرؤية الضوابط السياحية، معقبا شوفنا التعامل على الطائرة، شوفنا التفتيش، والجوازات وتعقيم الشنط علي السيور.

وتابع : توجهنا إلى الأوتيل من أجل رؤية كيف يتم التعامل بداخله، من حيث الدخول والمطاعم وحمامات السباحة، مشيرا إلى أن أصحاب الفنادق اجتهدوا وأضافوا بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على عملهم والسائحين.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن هناك فندق لا يوجد لديه "منيو للطعام" بل هناك كود متواجد على الطاولة ومن خلال كاميرا الموبيل تظهر قائمة الطعام، ومن ثم يقوم بالاختيار ثم يصل إليك الطعام بدون أي تعامل مع أحد تقريبا.

وأشار إلى ان الحجز يتم إلكترونيا من خلال الأكواد، متابعا: شوفت المطاعم والمطابخ والعمال، وقعدت مع الشيف في المطبخ وقالي أنه بيروح كل 60 يوم وأنه مش متضايق لأن دا بيدور على الصالح العام".

وشدد على أن جميع العاملين حريصين على صحتهم وصحة المكان، لافتا إلى أن وكالة السياحة والسفر العالمية صدقت على قوانين الضوابط الخاصة بالفنادق والسياحة.

ولفت إلى أن هناك بعض الشكاوى نتيجة إعطاء التراخيص إلى 350 فندق من أصل 1200، متابعا: متفهم طبعا الفنادق التى لم تحصل حتى الآن على التراخيص، ولكن مش هندي الترخيص إلا للفندق إلى هيكون بيطبق الاشتراطات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفنادق جاهزة للتشغيل.. السياحة توضح الافتتاح المشروط واجراءاته

سياحة البرلمان: ضوابط الإقامة بالفنادق تمنح قبلة الحياة لقطاع السياحة

عودة السياحة الداخلية بنصف العمالة.. جدل برلماني حول ضوابط الحكومة الجديدة.. نواب: انتعاشة للقطاع في مواجهة كورونا.. وبرلمانية تحذر: خطر على حياة المصريين

استئناف الحجوزات بعد العيد.. تفاصيل لقاء وزير السياحة والمستثمرين تمهيدا لعودتها

وزير السياحة: رفض 9 فنادق لم تجتز الاختبارات الفنية للتشغيل.. فيديو

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

انتقد حسن شحاتة في عيد ميلاده.. مرتضى منصور: المعلم يرفض الظهور في قناة نادي الزمالك بسبب نجله.. فيديو

بينهم أطفال.. تحركات مريبة لمرتزقة من ليبيا إلى سوريا.. تفاصيل

بـ توب أسود.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالتها

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

ظهور جديد مع وائل الإبراشى كل أربعاء.. مرتضى منصور: 4 يوليو انطلاق برنامجي على قناة الزمالك.. فيديو

أخبار التوك شو| رد ناري من سامح شكري على وزير الخارجية الإثيوبي بشأن سد النهضة.. أول تعليق من الصحة على زيادة الإصابات بالفيروس..سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي وإليسا على هيئة رجل| صور

قلب حال فرنسا بقضيته.. الديك موريس يتوقف عن الصياح للأبد| صور

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور