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أخبار البلد

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:02 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياخة والأثار
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محمد الاسكندرانى
قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن السياحة ستعود بـ ٣ محافظات هي "البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح"؛ لأنها أقل المحافظات في نسب إصابة بـ فيروس كورونا في مصر.


وأكد وزير السياحة والآثار، فى كلمة بمؤتمر صحفى عُقد بوزارة الإعلام، أن الفنادق التى تستقبل النزلاء يجب أن تكون حاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.


وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك لجانًا للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ولا تهاون مع المخالفين فى تطبيق الاشتراطات السلامة الصحية، محذرًا أنه تم سحب ترخيص أحد الفنادق غير الملتزمة اليوم.


وأعلن وزير السياحة والآثار، عدد الفنادق بالمحافظات التى حصلت على شهادة السلامة الصحية والمقدرة بـ 232 فندقا، المعتمدة من الوزارة.
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