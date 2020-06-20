السعودية تعود للحياة.. 1500 مسجد تفتح أبوابها للمصلين في مكة المكرمة.. فيديو

تستعد السلطات السعودية، يوم الأحد المقبل، لإعادة فتح مساجد مدينة مكة المكرمة للمرة الأولى منذ 3 أشهر بعد انخفاض وتيرة الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن وزارة الشئون الإسلامية قولها: "مساجد مكّة المكرّمة ستُباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل لاستقبال المصلّين، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا".









وتجري الاستعدادات في نحو 1500 مسجدًا لاستقبال المصلّين، فيما عرضت "الإخبارية" لقطات لعمّال يطهّرون الأرضيّات والسجاد في المساجد، وذلك قبيل أسابيع من موسم الحج.





وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة السعودية على أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، مؤكدةً أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.