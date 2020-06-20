AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تعود للحياة.. 1500 مسجد تفتح أبوابها للمصلين في مكة المكرمة.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تستعد السلطات السعودية، يوم الأحد المقبل، لإعادة فتح مساجد مدينة مكة المكرمة للمرة الأولى منذ 3 أشهر بعد انخفاض وتيرة الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن وزارة الشئون الإسلامية قولها: "مساجد مكّة المكرّمة ستُباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل لاستقبال المصلّين، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا". 


وتجري الاستعدادات في نحو 1500 مسجدًا لاستقبال المصلّين، فيما عرضت "الإخبارية" لقطات لعمّال يطهّرون الأرضيّات والسجاد في المساجد، وذلك قبيل أسابيع من موسم الحج. 

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة السعودية على أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، مؤكدةً أهمية  التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار سعودي جديد بإعادة فتح المطارات للرحلات الجوية

فتح المسجد الأقصي للمصلين الأحد المقبل

أبرزها مكة وكورنيش جدة.. وجهات مفضلة لدى السعوديين بعد رفع حظر التجول

بعد إغلاق دام 71 يوما.. خالد الجندي: عودة الصلاة إلى المسجد النبوي فتحت أبواب الشفاعة

خالد الجندي: بكيت فرحا بعد فتح المسجد النبوي .. فيديو

تفاصيل إغلاق مسجد بمدينة الدمام بالسعودية بعد إصابة الإمام بكورونا

ترشيحاتنا

بعد إصلاح العطل ..عودة WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي

بعد تبخر وعوده للإثيوبيين .. آبي أحمد يستخدم سد النهضة لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية

بـ فلتر غريب.. شيرين رضا بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

متضحكوش علينا.. أحمد مرتضى: الحكومة لم تطلب استكمال الدوري الممتاز .. فيديو

الأهلي الوحيد المستفيد .. ماجد سامي: اتحاد الكرة قالنا "هنلعب الدورى حتى لو غصب عنكم".. فيديو

عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟