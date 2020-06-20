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فن

شقيق هيثم أحمد زكي لم يوافق رسيما على مسلسل محمد رمضان

السبت 20/يونيو/2020 - 04:31 ص
أحمد زكي - محمد رمضان
أحمد زكي - محمد رمضان
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نبيل العدوى
صرح المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث ‏الشرعى له، أن موكله لم يوافق حتى اللحظة كتابة على مسلسل الفنان محمد رمضان الخاص بحياة الراحل أحمد زكي.

جاء ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لتقديم المشلشل أو تجسيد محمد رمضان للنمر الأسود.

وأثار التصريح الذي خرج به المخرج الشاب كريم إسماعيل (الصديق المقرب للفنان هيثم أحمد زكي)، حالة من الجدل، بعدما قال ان «هيثم» ووالده أحمد زكي، كانا يرفضان التطرق لحياتهما الخاصة، وتناقلها للجمهور. 

وأشار كريم إسماعيل، أن هيثم أخبره بأن والده أحمد زكي كان رافضًا لفكرة تقديم حياته في عمل درامي أو سينمائي، وما يؤكد على تصريحات المخرج الشاب هو أن «زكي» كان حريص على عدم الحديث عن حياته الخاصة في أي لقاء له. 

وفي حقيقة الأمر، لن يتأثر مسلسل «الإمبراطور» لـ محمد رمضان بما سبق، وذلك بعد رد المؤلف بشير الديك على ورثة الفنان الراحل أحمد زكى والذين أعربوا عن استيائهم فى حالة تقديم عمل درامى عن الراحل دون الرجوع إليهم وهو ما أكدت عليه تحديدا منى عطية شقيقة الراحل. 

وقال بشير الديك فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن ما تردده عائلة الفنان الراحل أمر لا يعنينى خاصة أننى سأقدم عملا فنيا عن الراحل دون الخوض فى نشأته وسيرته الذاتية. 

وأضاف بشير قائلا: "اتفقت على تقديم عمل عن الراحل أحمد زكى برؤيتى الفنية وكونى صادقته وزاملته فى الوسط الفنى وكان أحد المقربين منى وأعلم عنه كثيرا من التفاصيل الحياتية وبالتالى هذا بعيد كل البعد عما تقوله أسرة الفنان الراحل". 
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