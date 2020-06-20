شقيق هيثم أحمد زكي لم يوافق رسيما على مسلسل محمد رمضان

صرح المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى له، أن موكله لم يوافق حتى اللحظة كتابة على مسلسل الفنان محمد رمضان الخاص بحياة الراحل أحمد زكي.
جاء ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لتقديم المشلشل أو تجسيد محمد رمضان للنمر الأسود.
وأثار التصريح الذي خرج به المخرج الشاب كريم إسماعيل (الصديق المقرب للفنان هيثم أحمد زكي)، حالة من الجدل، بعدما قال ان «هيثم» ووالده أحمد زكي، كانا يرفضان التطرق لحياتهما الخاصة، وتناقلها للجمهور.
جاء ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لتقديم المشلشل أو تجسيد محمد رمضان للنمر الأسود.
وأثار التصريح الذي خرج به المخرج الشاب كريم إسماعيل (الصديق المقرب للفنان هيثم أحمد زكي)، حالة من الجدل، بعدما قال ان «هيثم» ووالده أحمد زكي، كانا يرفضان التطرق لحياتهما الخاصة، وتناقلها للجمهور.