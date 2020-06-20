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فن

ألف مبروك يا محترم .. ريهام سعيد تهنئ احمد فلوكس بعد ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي

السبت 20/يونيو/2020 - 03:48 ص
احمد فلوكس و ديالا
احمد فلوكس و ديالا مكي
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ميرنا محمود
حرصت الاعلامية ريهام سعيد علي تهنئة الفنان احمد فلوكس بعد ارتباطه بـ المذيعة ديالا مكي.

 ونشرت ريهام صورة للفنان  احمد فلوكس بصحبة ديالا وكتبت معلقة : الف مبروك يا محترم 

 يذكر ان أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلقت ديالا مكي، على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد أحمد فلوكس قائلًا: "واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".

ديالا مكي هي إعلامية لبنانية تعمل حاليا في تلفزيون دبي، أمها فارسية إيرانية وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبلغ من العمر 38 عاما.


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بينما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، وردت على المباركات لتؤكد أنهما ارتبطا بالفعل.
ألف مبروك يا محترم .. ريهام سعيد تهنئ احمد فلوكس بعد ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي
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