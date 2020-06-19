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فن

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي، من خلال نشره صورة لها بجانب صورته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

علقت ديالا مكي، على الصورة، قائلة: "مين هيدي؟"، ليرد أحمد فلوكس قائلًا: "واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة".

وديالا مكي هي إعلامية لبنانية تعمل حاليا في تلفزيون دبي، أمها فارسية إيرانية وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، وتبلغ من العمر 38 عاما.

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بينما أكدت ديالا مكي، إنها تعرفت على أحمد فلوكس، من خلال 2017 live TV، وذلك ردًا على تعليقات الجمهور على الصورة، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر السعيد، وردت على المباركات لتؤكد أنهما ارتبطا بالفعل.
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد
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