من المنيا وأفتخر.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة بالزي الصعيدي

شارك الفنان أ حمد فلوكس جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلق على الصورة قائلًا: "من المنيا وأفتخر".









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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.



