AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تحية للأصدقاء والأحبة.. أحمد فلوكس ينشر فيديو عبر إنستجرام

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:51 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شارك الفنان احمد فلوكس جمهوره بفيديو جديد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان الفيديو عبارة عن قصيدة للأحباب .

وعلق أحمد فلوكس على الفيديو قائلًا:"سلاما والف الف سلام وتحيه حب واحترام للأصدقاء والاحبه".


اقرأ أيضًا:


يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا  في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي  وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس ينشر فيديو من فيلم الممر والجمهور يعلق.. شاهد

بعد وعكته الصحية.. أحمد فلوكس ينشر صورة بالبدلة

تدريبات ملاكمة .. أحمد فلوكس يشارك جمهوره بفيديو جديد بعد وعكته الصحية الأخيرة

أحمد فلوكس لـ طليقته: أقرب وأطيب وأجدع من في حياتي

شاهد.. أحمد فلوكس في أحدث ظهور على إنستجرام

هو فيه كده.. أحمد فلوكس يداعب جمهوره بصورة جديدة ..شاهد

ترشيحاتنا

بلا رحمة.. سيدة تقتل ابن زوجها بشرب كميات هائلة من المياه

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

أسامة هيكل وزير الإعلام في العزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا

أرخص علاج للمناعة.. مجدي بدران ينصح بتناول الفول بالليمون يوميًا

بعد التعليق الصادم .. القصة الكاملة لخلاف أحلام وأصالة على السوشيال ميديا

صوفينار برفقة باسم سمرة على شاطئ البحر.. شاهد

AdvertisementS

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

اترك حذاءك على مدخل الشقة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا

بملابس عصرية.. درة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا