بعد زواجه من مديرة أعمالها.. محمد الشرنوبي يغني أكتبلك تعهد لـ أنغام

يشهد مسلسل "ليه لأ" نسب مشاهدة كبيرة بالرغم من عرضه حصريا على منصة شاهد، وخلال احد مشاهد العمل ظهرا كل من أمينة خليل مع

بشكل رومانسي أثناء سيرهما فى أحد الشوارع ليلا، وقدما سويا أغنية "اكتبلك تعهد" للنجمة أنغام.





كان "الشرنوبي قد أعلن قبل أيام عن عقد قرانة على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام حيث تعتبرها فردا من العائلة.









وكانت راندا رياض ، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبي من cougar.



مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف

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