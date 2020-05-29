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فن

محمد الشرنوبي يتصدر بوستر مسلسل ليه لأ .. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:47 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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آيه عاطف
تصدر الفنان محمد الشرنوبي، بوستر مسلسل "ليه لأ؟!"، بجانب طرح عدد آخر من البوسترات الفردية لأبطال العمل، تمهيدًا لعرض المسلسل ابتداءً من الخميس ٤ يونيو على شاهد VIP.


ويقدم الشرنوبي، شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.


بينما يشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" العديد من النجوم من بينهم هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن شارك الفنان محمد الشرنوبي، فيلم "بنات ثانوي" والذي حقق نجاح كبير جدًا في دور عرض السينما، وشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، من بينهم الفنانة جميلة عوض.
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