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فن

محمد الشرنوبي يقترب من 2 مليون مشاهدة بلمتنا هتكمل فرحتنا في أقل من يوم.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:13 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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آيه عاطف

طرح الفنان محمود الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "بلمتنا هتكمل فرحتنا" لصالح أحد الإعلانات الدعائية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحققت الأغنية نجاح كبير جدًا حيث إقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية الشرنوبي في أقل من يوم.

تقوم فكرة الأغنية على استعادة ذكريات اللمة في رمضان، نظرًا لصعوبة تحقيقها في ظر الظروف التي يمر بها العالم، مع تمني عودة لمة العائلة خلال الفترة المقبلة.

تقول كلمات الأغنية :"فرحة رمضان من ينساها .. بنستناها .. من السنة للسنة .. تدخل قلبنا اجمل أحساس .. بركة رمضان دي حلينا هلت ولا يوم قلت هنا مع بعضنا .. سفرة تلمنا مع أغلى الناس".

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على قد اللمة ما وحشنا .. هيجيلنا يوم تبقوا معانا .. مهما بعدنا برضو هتفضل لمة رمضان جوانا .. ضحكة رمضان يعني الزينة.. فانوس في ايدينا .. يعني التراويح .. صوت التواشيح الله يا سلام".  

يذكر أن نشر محمد الشرنوبي، صورة جديدة لة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "، وهو يؤدي التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة وعلق على الصورة قائلًا : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم .

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