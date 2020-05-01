محمد الشرنوبي ينعى شهداء القوات المسلحة و يؤدي التحية العسكرية لهم

و علق على الصورة قائلًا :

#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم .

. حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.. حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق

حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش .





يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.



