فورد تكشف عن موديل F-150 2021 الجديد كليًا

قررت شركة فورد الأمريكية الشهيرة في عالم صناعة السيارات تشويق جماهيرها المنتظرة لتدشين موديل F-150 لعام 2021 الجديد كليا



ونشرت فورد صورة تشويقية جديدة للسيارة البيك آب الجديدة كليا ،والتي من المنتظر أن تطرح بشكل رسمي يوم 25 من يونيو الجاري .



كما فضلت فورد الاكتفاء بهذا القدر وقامت بإخفاء بقية ملامح السيارة ،وذلك على أمل أن يفاجئ الشكل النهائي عدد كبير من المتابعين وخاصة من لايهتم كثيرا برؤية الصور التجسسية للسيارات قبل الطرح .



كما فضلت فورد أن تغير من المقصورة الداخلية الخاصة بموديل F-150 الجديد وتحتوي بعض نسخ السيارة على لوحة عدادات رقمية .





كما تزود فورد موديل F-150 لعام 2021 بشاشة لمس كبيرة بشكل ملفت خاصة بنظام المعلومات الترفيهية.



ومن المتوقع أن تنطلق فورد F-150 لعام 2021 إمام بمحركات 6،8 سلندر تيربو وبانظمة دفع رباعي أيضا



وستقدم فورد نسخة تعتمد على محرك كهربائي بالكامل لأول مرة وهو ما سيضعه في مقارنة مع نسخ السيارة التي تعمل بمحركات تقليدية.



