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فن

إليسا تنتهي من تصوير بوستر ألبومها

السبت 20/يونيو/2020 - 09:48 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
انتهت الفنانة اللبنانية اليسا من تصوير بوستر ألبومها الجديد، أمس الجمعة تمهيدا لطرحه خلال أسابيع.

وقبل طرح البوم إليسا الثاني عشر في مشوارها الفني ، نرصد أهم المعلومات عنه : 

- يضم الألبوم 16 أغنية منها 14 أغنية باللهجة المصرية و 4 أغاني لبنانية. 

- تتعاون اليسا مع كبار الشعراء والملحنين المصريين منهم امير طعيمة ، بهاء الدين محمد، محمد رحيم، رامي جمال ، نادر عبد الله و احمد
 ابراهيم. 

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- كشفت اليسا عن اسماء بعض اغاني البومها الجديد منها " هعتبرك مت " و " حبة اهتمام " و " عظيمة". 

- يعد البوم اليسا القادم هو اخر مشروع فني بين النجمة اللبنانية و شركة روتانا بعد تعاون استمر اكثر من 16 عاما. 

- يتعاون الموزع الموسيقي كميل خوري شقيق اليسا معها في عدد من الاغاني منها " قهوة الماضي".

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