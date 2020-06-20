إليسا تنتهي من تصوير بوستر ألبومها

انتهت الفنانة اللبنانية اليسا من تصوير بوستر ألبومها الجديد، أمس الجمعة تمهيدا لطرحه خلال أسابيع .





وقبل طرح البوم إليسا الثاني عشر في مشوارها الفني ، نرصد أهم المعلومات عنه :





- يضم الألبوم 16 أغنية منها 14 أغنية باللهجة المصرية و 4 أغاني لبنانية.





- تتعاون اليسا مع كبار الشعراء والملحنين المصريين منهم امير طعيمة ، بهاء الدين محمد، محمد رحيم، رامي جمال ، نادر عبد الله و احمد

ابراهيم.





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- كشفت اليسا عن اسماء بعض اغاني البومها الجديد منها " هعتبرك مت " و " حبة اهتمام " و " عظيمة".





- يعد البوم اليسا القادم هو اخر مشروع فني بين النجمة اللبنانية و شركة روتانا بعد تعاون استمر اكثر من 16 عاما.





- يتعاون الموزع الموسيقي كميل خوري شقيق اليسا معها في عدد من الاغاني منها " قهوة الماضي".



