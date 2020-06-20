أخبار الفن.. وريث أحمد زكي لم يوافق على مسلسل محمد رمضان.. أحمد فلوكس يدخل قصة حب جديدة

صرح المستشار بلال عبد الغنى، وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث ‏الشرعى له، أن موكله لم يوافق حتى اللحظة كتابة على مسلسل الفنان محمد رمضان الخاص بحياة الراحل أحمد زكي.

يشهد مسلسل "ليه لأ" نسب مشاهدة كبيرة بالرغم من عرضه حصريا على منصة "شاهد"، وخلال أحد مشاهد العمل ظهر كل من أمينة خليل مع

بشكل رومانسي أثناء سيرهما فى أحد الشوارع ليلا، وقدما سويا أغنية "أكتبلك تعهد" للنجمة أنغام.