AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. وريث أحمد زكي لم يوافق على مسلسل محمد رمضان.. أحمد فلوكس يدخل قصة حب جديدة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

صرح المستشار بلال عبد الغنى، وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث ‏الشرعى له، أن موكله لم يوافق حتى اللحظة كتابة على مسلسل الفنان محمد رمضان الخاص بحياة الراحل أحمد زكي.


يشهد مسلسل "ليه لأ" نسب مشاهدة كبيرة بالرغم من عرضه حصريا على منصة "شاهد"، وخلال أحد مشاهد العمل ظهر كل من أمينة خليل مع محمد شرنوبي بشكل رومانسي أثناء سيرهما فى أحد الشوارع ليلا، وقدما سويا أغنية "أكتبلك تعهد" للنجمة أنغام.


حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تهنئة الفنان أحمد فلوكس بعد ارتباطه بـ المذيعة ديالا مكي.


أعلن الفنان فارس كرم عن زواجه منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن صديقه الفنان وائل كفوري لم يهنئه.


تصدرت الفنانة داليا البحيري عناوين البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب إعلانها عن إصابة زوجها حسن سامي بـ فيروس كورونا المستجد، وبالتالي قرارها بعزل أسرتها تحاشيا للعدوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يلمح لارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.. شاهد

10 صور لـ حبيبة أحمد فلوكس الجديدة وأبرز المعلومات عنها.. شاهد

أخبار الفن| أحمد فلوكس يلمح لارتباطه بمذيعة شهيرة.. رسالة مؤثرة من وفاء عامر لـ رجاء الجداوي

أهم الأخبار.. فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب.. مصرع مذيع في حادث مؤلم.. وارتفاع جديد في الحرارة

الوقت يمر بسرعة.. السبب وراء عدم تهنئة وائل كفوري لـ فارس كرم على زواجه

شقيق هيثم أحمد زكي لم يوافق رسيما على مسلسل محمد رمضان

ترشيحاتنا

ألف مبروك يا محترم .. ريهام سعيد تهنئ احمد فلوكس بعد ارتباطه بالمذيعة ديالا مكي

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

العالم يحسده.. صور لقط يتناول العشاء أمام الأهرامات تثير الضجة

اطبع وجهك على الكمامة.. شاهد رجل يصنع أقنعة بوجوه أصحابها.. صور

خالد عكاشة: إحالة مصر ملف سد النهضة لمجلس الأمن يكشف أثيوبيا أمام العالم.. فيديو

على الدولة محاسبة المتجاوزين.. حسن مصطفى: إلغاء النشاط رسالة فشل.. فيديو

AdvertisementS

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

38 % تراجعا في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة: قدرة مواجهة الجسم لفيروس كورونا ضعفت.. فيديو

ضعف المناعة آخر العلاج.. الفريق المعالج للفنانة رجاء الجداوى يكشف تطورات حالتها

احذر.. عادات خاطئة لن تتوقعها تزيد فرصة إصابتك بفيروس كورونا

النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين

داخل الحمام.. امرأة تلد فجأة دون حمل سابق

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمريض كورونا الملقى أمام مستشفى طهطا العام

لأنها من كنوز الجنة.. علي جمعة يوصي بترديد 5 كلمات ويغفلها كثيرون

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

غير مؤكدة.. أستاذ أوبئة: علينا الاستعداد للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة