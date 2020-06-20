حسين أبو حجاج يروي مواقف وكواليس فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية..فيديو

قال الفنان

، إن فريق عمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اتصلوا بيا، متابعا: اتصلوا بيا وقالولي تعالى قصرالثقافة الروسي، وروحت وقابلت أستاذ هاني رمزي، وجابلي كرسي وقعدني في الجنينة وقالي متتنقلش من هنا".



وتابع

خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : هاني رمزي جابلي المخرج سعيد حامد، وقاله ايه ياهاني دا..مادام انت عندك حاجة زي كدة مقولتش ليه، وبعد كدا جابلي الأستاذ محمد العدل وبعدين هنيدي وأحمد السقا وكلهم كانوا مرحبين بيا قبل مااشتغل".



وأوضح أن الفنان هاني رمزي، أعطاه نصيحة في فيلم صعيدي رايح جاي، معقبا: قالي انت خدت بطولة في الفيلم دا..بس لو حد كلمك وقالك تعالى أعمل مشهد أو اتنين متقولش لأ عشان متتنسيش".



