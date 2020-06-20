حسين أبو حجاج يروي مواقف وكواليس فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية..فيديو

قال الفنان حسين أبو حجاج، إن فريق عمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اتصلوا بيا، متابعا: اتصلوا بيا وقالولي تعالى قصرالثقافة الروسي، وروحت وقابلت أستاذ هاني رمزي، وجابلي كرسي وقعدني في الجنينة وقالي متتنقلش من هنا".
وتابع خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : هاني رمزي جابلي المخرج سعيد حامد، وقاله ايه ياهاني دا..مادام انت عندك حاجة زي كدة مقولتش ليه، وبعد كدا جابلي الأستاذ محمد العدل وبعدين هنيدي وأحمد السقا وكلهم كانوا مرحبين بيا قبل مااشتغل".
وأوضح أن الفنان هاني رمزي، أعطاه نصيحة في فيلم صعيدي رايح جاي، معقبا: قالي انت خدت بطولة في الفيلم دا..بس لو حد كلمك وقالك تعالى أعمل مشهد أو اتنين متقولش لأ عشان متتنسيش".
وتابع خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، : هاني رمزي جابلي المخرج سعيد حامد، وقاله ايه ياهاني دا..مادام انت عندك حاجة زي كدة مقولتش ليه، وبعد كدا جابلي الأستاذ محمد العدل وبعدين هنيدي وأحمد السقا وكلهم كانوا مرحبين بيا قبل مااشتغل".
وأوضح أن الفنان هاني رمزي، أعطاه نصيحة في فيلم صعيدي رايح جاي، معقبا: قالي انت خدت بطولة في الفيلم دا..بس لو حد كلمك وقالك تعالى أعمل مشهد أو اتنين متقولش لأ عشان متتنسيش".
وعن تفاصيل مسلسل الكبير أوي، قال، إن الأستاذ المخرج إسلام خيري، هو من قام باختياري، وذلك للقيام بدور أحد رجالة الكبير أوى، متابعا: اتعاقدت معاهم على 5أيام شغل..بعد ال5 أيام دوري على الورق خلص بس إسلام خيري قال لا شغل عم حسين مخلصش وهيبقي معايا انا وعشان كدا انا اتحطيت أساسي في المسلسل كله.
ولفت إلى أن هناك بعض الجمل التي بقت في ذاكرة الجمهور من مسلسل الكبير أوي، مثل "همسكك السلك عريان، و يا أشروف".
ولفت إلى أن هناك بعض الجمل التي بقت في ذاكرة الجمهور من مسلسل الكبير أوي، مثل "همسكك السلك عريان، و يا أشروف".