الإسكان تنفي طرح الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تماما عن الصحة.
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وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة حاليًا، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة، مُجهلة، والتى تتسبب فى إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.