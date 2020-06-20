الإسكان تنفي طرح الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تماما عن الصحة. نفت، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تماما عن الصحة.











الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح). وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوقودعم التمويل العقارى، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).



