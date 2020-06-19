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اقتصاد

السبت.. انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر بالقاهرة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (الحي السابع – شارع ذاكر حسين – شارع ابو العتاهية – وندرلاند – اسكان عثمان – جزء من شارع عبد الله العربي – شارع عباس العقاد المنطقة الاولي – شارع مصطفي النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة ). 

وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم غدا السبت  الموافق 20 -6-2020 وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم. 


وأضحت الشركة في بيان لها، ان ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مللي المتعارض مع  قواعد كوبري مصطفي النحاس .

وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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