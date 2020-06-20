عدم انتظام مياه الشرب لمدة شهرين في 14 منطقة بقنا.. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، البدء فى أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الجبيل النقالى تصرف ٢٥ ل/ث بتكلفة إجمالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.





وأشارت الشركة فى بيانها، إلى أن تلك الأعمال تستوجب توقف المحطة لمدة ٦٠ يوما اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٢٠ / ٦/ ٢٠٢٠.





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وأعربت الشركة عن أسفها لعدم انتظام خدمة المياه بالمناطق الآتية (بداية من كوبرى الشيخ عبد الدايم حتى كوبرى الموز _ المربعة _ الملاح _ نجع الشيخ جابر _ نجع الشيخى _ نجع الطلحات _ نجع خليفة _ الجيارة البحرية _ الجيارة القبلية _ معبد دندرة _ عمارات الإسكان الاجتماعى بالترامسة _ بنزينة الوطنية بالترامسة).





وأوضحت أنه سيتم عمل مناوبات بالشبكات من محطات أخرى لوصول المياه يوميا للمناطق المتأثرة.