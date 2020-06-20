AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عدم انتظام مياه الشرب لمدة شهرين في 14 منطقة بقنا.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، البدء فى أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الجبيل النقالى تصرف ٢٥ ل/ث بتكلفة إجمالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

وأشارت الشركة فى بيانها، إلى أن تلك الأعمال تستوجب توقف المحطة لمدة ٦٠ يوما اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٢٠ / ٦/ ٢٠٢٠.

اقرأ أيضا:

وأعربت الشركة عن أسفها لعدم انتظام خدمة المياه بالمناطق الآتية (بداية من كوبرى الشيخ عبد الدايم حتى كوبرى الموز _  المربعة _ الملاح _ نجع الشيخ جابر _ نجع الشيخى _ نجع الطلحات _ نجع خليفة _ الجيارة البحرية _ الجيارة القبلية _ معبد دندرة _ عمارات الإسكان الاجتماعى بالترامسة _ بنزينة الوطنية بالترامسة).

وأوضحت أنه سيتم عمل مناوبات بالشبكات من محطات أخرى لوصول المياه يوميا للمناطق المتأثرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار قطع المياه عن مناطق بالجيزة بسبب كسر خط 1000 مللي

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة بسبب كسر خط رئيسي للصرف الصحي

قطع المياه عن عدة مناطق بالهرم وفيصل

بعد كسر خط رئيسي للصرف الصحي.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

بعد رفعها 68 ألف متر مكعب يوميا.. بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه دشنا

غدا.. انقطاع المياه عن مناطق كوبري القبة من ١٠ صباحا حتى ٨ مساء

ترشيحاتنا

يحمي ولا يهدد.. الرئيس السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود البلاد

4 معلومات عن بوكليت امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه على طلاب الثانوية العامة غدا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

حكم فوائد البنوك والبوسطة .. الإفتاء: حلال لـ3 أسباب

5 مطالب.. الأندية تضع شروطا قاسية للموافقة على عودة الدوري

تشتد فى سبتمبر.. خبير: موجة أعنف من كورونا خلال الشهور القادمة في أمريكا

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور